Dos mujeres murieron en un choque en la ruta 7: iban a buscar a un familiar que había sido tomado de rehén

Dos mujeres que viajaban de urgencia para seguir de cerca el rescate de un familiar tomado como rehén durante un motín carcelario murieron tras chocar este martes por la madrugada. La camioneta en la que circulaban durante una fuerte tormenta se salió del camino y chocó contra un árbol a la altura del departamento mendocino de San Martín.

El hecho ocurrió cerca de las 4.30 a la altura del kilómetro 999 de la Ruta Nacional 7, en el tramo entre el carril Montecaseros y la calle Fernández, según informó el medio local Diario Uno.

En la madrugada hubo una intensa lluvia y caída de granizo en la zona y el conductor de una Ford Ranger, perteneciente al departamento Preventores de la Municipalidad de La Paz, perdió el control del vehículo, salió de la calzada e impactó de lleno contra un árbol al costado del camino.

El accidente ocurrió en la Ruta 7, en Mendoza - Diario Uno

Según declaró el propio conductor al ser consultado por el personal policial, perdió el agarre producto del estado resbaladizo del asfalto.

Dos de las cuatro personas que viajaban a bordo murieron en el acto. Fueron identificadas por el Servicio de Emergencias Coordinado como Alejandra Flores, de 52 años, y Ana Estrada, de 55; eran la madre y la madrina del efectivo cautivo.

Los otros dos ocupantes resultaron heridos, aunque sin presentar lesiones de gravedad, y fueron trasladados para ser asistidos por personal de salud. Ambas mujeres habían salido desde la localidad de La Paz con destino al penal provincial al enterarse de la noticia.

El motín en la cárcel de Boulogne Sur Mer

Cerca de las 2 de la madrugada, dos presos con condenas por abuso sexual, robo y homicidio empezaron un motín en el pabellón 16 de la cárcel de Boulogne Sur Mer para exigir su traslado a la penitenciaría de Almafuerte, en Cacheuta, y tomaron como rehén al agente. Durante el secuestro, uno de los internos grabó un video en el que se veía al uniformado.

Ante la emergencia, las familiares viajaban para seguir el operativo de rescate. Tras unas siete horas de tensión, el fiscal Martín Lucero encabezó las negociaciones con los reclusos y logró resolver el conflicto cerca de las 9, momento en que el guardia fue liberado sin lesiones graves, según informó el medio Los Andes.

En el lugar del choque trabajaron Bomberos, agentes de la Comisaría 12, Policía Científica y la Policía Vial de la Zona Este. Por las tareas de extracción y los peritajes a cargo de la ayudante fiscal Mirian Escudero, el tránsito estuvo desviado durante varias horas por la calle lateral norte.

La reacción del gobernador

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se pronunció a través de sus redes sociales para descartar cualquier concesión a los presos involucrados en la toma del agente penitenciario. “No serán trasladados a Almafuerte I, como exigían”, sostuvo el mandatario al confirmar que ambos internos serán derivados al régimen de máxima seguridad del Servicio Penitenciario.

El tweet del gobernador sobre el motín - Alfredo Cornejo

El titular del Ejecutivo provincial detalló los antecedentes penales de los delincuentes, quienes tienen condenas de 27 y 23 años por homicidio agravado, robos agravados y abuso sexual con acceso carnal. “Quienes ya cumplen condenas de esta gravedad y vuelven a cometer delitos dentro de una cárcel deben saber que habrá consecuencias. No hay lugar para privilegios, concesiones ni impunidad”, afirmó.

Por último, dedicó un mensaje final para solidarizarse con la familia del oficial. “Quiero expresar mis más sinceras condolencias al agente penitenciario y a toda su familia por el fallecimiento de sus seres queridos, que viajaban desde La Paz”, concluyó.