Dos ramales del tren Mitre no van a funcionar este fin de semana largo de octubre: todo lo que se sabe de la medida

Dos ramales de la línea Mitre de ferrocarriles quedarán completamente interrumpidos entre el viernes 9 y el lunes 12 de octubre, inclusive.

La medida, comunicada por Trenes Argentinos, abarca a los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre y están enmarcados en el plan de Emergencia Ferroviaria. Por su parte, el ramal Tigre, funcionará con el cronograma habitual.

Las tareas tienen como principal objetivo fortalecer las medidas de seguridad y elevar los estándares de confiabilidad y calidad para la prestación de un servicio acorde para los pasajeros.

El Tren Mitre entra en obras Hernan Zenteno - LA NACION

La interrupción se extenderá durante cuatro jornadas consecutivas y afecta todos los servicios de los recorridos de los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre.

Durante el corte del servicio se realizará el reemplazo de la estructura ubicada sobre la avenida Luis María Campos, entre las estaciones Tres de Febrero y Ministro Carranza.

Los trabajos contemplan el desmonte de la infraestructura por donde circulan las formaciones de los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre y la instalación del nuevo puente ferroviario. A su vez, AUSA (Autopistas Urbanas S.A) instalará pilotes en la zona de vías para el futuro túnel del paso bajo nivel de la avenida Álvarez Thomas. Ese frente estará ubicado entre las estaciones Drago y General Urquiza.

Se suspende el servicio de dos ramales del Tren Mitre por Emergencia Ferroviaria Nicolás Suárez

Un detalle a tener en cuenta es que las tareas de mantenimiento están supeditadas al clima. En caso de lluvias, las tareas podrían posponerse. En tal caso, los pasajeros pueden consultar la aplicación de Trenes Argentinos, donde se actualiza el estado del transporte.

Obras en el Tren Sarmiento

En tanto, la línea Sarmiento dejará de prestar servicio en todos sus ramales desde el sábado 10 hasta el martes 13 de octubre. Trenes Argentinos informó que el cese de actividades responde a obras indispensables para la seguridad operacional, las cuales se ejecutan bajo el marco de la Emergencia Ferroviaria dispuesta por el Gobierno Nacional.

La intervención principal consiste en la actualización integral de la mesa de mando de señales en la estación Haedo. Esta pieza tecnológica, con más de 40 años de antigüedad, constituye el centro neurálgico de la operación al conectar cuatro vías, el depósito de locomotoras y las líneas San Martín y Roca.

En que consisten las obras del tren Sarmiento Soledad Aznarez

Además de la obra mencionada, Trenes Argentinos realiza tareas simultáneas en varios sectores claves. Entre ellas destaca la renovación de señales en el tramo comprendido por Liniers y Villa Luno, junto al reemplazo de aparatos de vías en Caballito. En la terminal de Once, los operarios renovarán la vía sexta de la playa de maniobras, mientras que en el paso a nivel Rojas ejecutan trabajos de señalamiento.

En paralelo, la empresa AUSA desarrolla reformas en la vía cuarta y labores complementarias en los pasos bajo nivel Lorca e Irigoyen. Estos proyectos buscan fortalecer la seguridad operativa y optimizar el uso de recursos públicos para mejorar la calidad del servicio. Una vez finalizadas las tareas, la empresa ferroviaria restablecerá la circulación en condiciones óptimas para todos los pasajeros que utilizan el ramal a diario.