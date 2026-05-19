Chau anegamientos: llegan las obras pluviales en puntos críticos de la Ciudad para agilizar el escurrimiento

Los fenómenos meteorológicos ocupan un lugar de relevancia en la agenda. Principalmente, las precipitaciones, de corta e intensa duración, redoblan el desafío de modernizar las obras pluviales para que el agua discurra por los canales correspondientes, sin causar anegamientos en la vía pública y así no entorpecer el libre tránsito vehicular y peatonal.

Con el objetivo de agilizar el escurrimiento y prevenir los anegamientos, el Gobierno de la Ciudad detectó focos críticos y encabezó un plan de 15 obras pluviales que tendrán como objetivo sumar cinco kilómetros de nuevos conductos en distintos barrios porteños.

Las 15 obras pluviales que hará el gobierno de la Ciudad Foto: Prensa GCBA

Las obras denominadas de “precisión” por la elaboración de un mapa de calor con datos técnicos de inspección, permitirá actuar, con exactitud, en las zonas puntuales donde los anegamientos son frecuentes. Dichas tareas están enmarcadas en el Plan Hidráulico de grandes obras, tales como el Maldonado o el Medrano.

“Estas son las obras que no se ven pero que son fundamentales porque son de precisión quirúrgica. Hoy sabemos exactamente dónde se acumula el agua y por eso proyectamos los nuevos conductos en 15 puntos críticos. Son trabajos que complementan a los grandes emisarios. No podemos evitar que llueva de manera extraordinaria, pero sí llevar tranquilidad a los vecinos”, especificó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El mapa de las obras

Barrio por barrio, estas son las principales tareas de ampliación, readecuación y limpieza profunda que llevará a cabo el gobierno de la Ciudad en pos de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Las obras pluviales tienen el objetivo de drenar rápidamente el agua, evitando así su estancamiento Foto: Prensa GCBA

Palermo

Se proyecta una obra de magnitud en las intersecciones de las avenidas Dorrego, Figueroa Alcorta y Del Libertador. En estas arterías se instalarán 1200 metros de nuevos conductos pluviales.

Por otra parte, se readecuó la red en la calle Zapata, entre Dorrego y Concepción Arenal, donde se sumaron 200 metros de conductos y nueve sumideros que beneficiaron a 4300 vecinos.

Villa Santa Rita

Según los relevamientos, esta zona es una de las más demandadas. Los trabajos de readecuación serán sobre las calles Remedios de Escalada de San Martín -en las intersecciones con Argerich y Cuenca- y Margariños Cervantes. La obra incluirá 45 nuevos sumideros, que colaborarán con el drenaje del agua.

Villa Devoto

El trabajo consta de una ampliación de la red en las calles Ramón Lista y José Pedro Varela, con 800 metros de nuevos conductos y 10 sumideros para mejorar el drenaje local. El impacto será inmediato para 1700 vecinos.

Barrio por barrio, las obras que buscan evitar el anegamiento Foto: Prensa GCBA

Liniers

Se avanzó en la finalización de la obra sobre la calle Ercilla, con la colocación de los sumideros correspondientes.

Agronomía

Se intervino en el eje de las calles Gutenberg, Helguera y Cuenca, con obras de magnitud para paliar posibles inundaciones y focos de conflictos.

Parque Chacabuco

Se ejecuta una obra de ampliación en la calle Zuviría y tareas de limpieza profunda en Balbastro y Cachimayo para retirar sedimentos.

Núñez y Saavedra

Se ejecuta la readecuación en las calles Vilela y O’Higgins, sumando más de 300 metros de conducto para aliviar la zona norte.

Flores y Parque Chas

Nuevas canalizaciones en Fray Cayetano Rodríguez (Flores) y en la calle Ávalos (Parque Chas).

Barracas, Lugano y Constitución

En estos barrios de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires se ejecutan reparaciones estructurales en la calle Iriarte y limpiezas de gran escala en Larrazábal y avenida Coronel Roca.

El “operativo limpieza” en el Arroyo Cildáñez

Más allá de las calles, la Ciudad ejecuta una intervención crítica en el tramo entubado del Arroyo Cildáñez, en Villa Soldati. La meta es extraer 32.000 m³ de sedimentos (el equivalente a 1000 camiones llenos). Esta tarea es vital para que el agua de gran parte del sur de la Ciudad tenga una vía de salida despejada hacia el Riachuelo.

Tres tipos de soluciones ante las lluvias

Según el diagnóstico del mapa de calor, la Ciudad aplica tres estrategias distintas:

Ampliación : cuando la red actual es insuficiente y se necesitan nuevos caños y sumideros.

: cuando la red actual es insuficiente y se necesitan nuevos caños y sumideros. Readecuación : cuando el diámetro de los tubos quedó “chico” para el crecimiento del barrio y se reemplazan por otros más grandes.

: cuando el diámetro de los tubos quedó “chico” para el crecimiento del barrio y se reemplazan por otros más grandes. Reparación y limpieza: para eliminar obstrucciones o roturas que impiden que el agua corra, incluso si la infraestructura es la adecuada.

Para los vecinos de zonas como Villa Crespo y Boedo, el plan también prevé obras inminentes en las calles Acevedo e Inclán, respectivamente, reforzando la red en puntos históricamente sensibles del centro geográfico de la Capital.