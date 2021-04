Duelo de datos: las estadísticas de Nación y Ciudad sobre educación y Covid-19

La disputa entre el gobierno nacional y el porteño sobre la ingerencia de la presencialidad en las aulas en la segunda ola de la pandemia de coronavirus Covid-19 en el país entró en la fase de discusión “en base a datos estadísticos”: cada uno expuso números que avalan su postura frente al cierre o no de las aulas desde el próximo lunes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

LA NACION consultó a Mauro Infantino, ingeniero en sistemas y creador del sitio covidstats que expone los datos oficiales de la pandemia para analizar los gráficos y datos que expusieron este viernes Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta.

“Igual repito lo mismo de siempre: de poco sirve ver curvas de casos para analizar contagios en los colegios”. Eso fue lo primero que aclaró Infantino, que se mostró sorprendido por el recorte que algunos asesores oficiales hicieron respecto de las estadísticas sobre las personas de 0 a 19 años alcanzadas por la pandemia.

Gráfico difundido este mediodía por presidencia el número de casos de chicos entre 0 y 19 años.

Sobre esta afirmación Infantino explicó que, estadísticamente, lo que corresponde es mirar no el número de casos, sino el porcentaje que esa franja etaria representa en el total de contagios. Si se analiza de esa manera, los datos muestran que el porcentaje de chicos contagiados sobre el total de casos se mantiene dentro del margen de los números que se dieron en la primera ola y en el rebrote del verano.

“Correlación no implica causalidad. En diciembre no empezaron las clases o, si querés verlo de otro modo, la misma semana que empezaron las clases abrieron los cines”, explicó.

Porcentaje de infectados en edad escolar en función del porcentaje total de los contagios en el país. Covidstats

Otro de los gráficos que se difundió desde el entorno presidencial hoy fue elaborado por un grupo llamado “Familias por un Retorno Seguro a la Escuela”. En este, se asegura que “el mayor aumento porcentual de la incidencia por rango etario medido entre el 1 y el 29 de marzo de 2021 se registró, precisamente, en el rango entre 10 y 19 años”.

El gráfico que fue difundido esta mañana que habla de porcentaje de aumento de casos por rango etario. Presidencia

Según la mirada de Infantino, el gráfico está enfocado solo en una pequeña parte de todos los meses de la pandemia, y esto puede provocar interpretaciones erróneas. “Si se analizara del modo como lo hace el informe (viendo solo los casos) los datos al menos indican que no se deberían cerrar las primarias”.

Porcentaje, sobre el total de infectados, de los grupos etarios de 09 y 10 a 19 en todo el país. covidstats

“Si te fijás en la montaña que ves en el gráfico de 0 a 19, en el turismo aparece esa misma montaña, en la línea celeste de este gráfico. Es decir, más motivos para romper esa asociación con escuelas”, explicó Infantino.

Positivos por Operativo "Turismo" en CABA

Por otro lado, el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, tras el encuentro con Fernández expuso sus propios datos estadísticos con los que refutó al Presidente.

Porcentaje, sobre el total de infectados, de los grupos etarios de 09 y 10 a 19 en la ciudad de Buenos Aires. covidstats

“Las escuelas no representan un mayor riesgo de contagio: Menos del 1% de la población total que asiste a las escuelas dio positivo de Covid-19 desde el regreso a clases. Son 6221 chicos y docentes de un total de 700.518. Después hicimos un seguimiento de los contactos estrechos de estos casos confirmados, que monitoreamos y aislamos, y comprobamos que solo el 0.012% dio positivo. Con lo cual, no hay una propagación dentro de la escuela. Estos números bajos son el resultado del compromiso y la enorme responsabilidad que viene demostrando toda la comunidad educativa en el cumplimiento de los protocolos. Los docentes, los alumnos y sus familias lo saben perfectamente”, dijo el mandatario porteño.

Los datos estadísticos que difundió esta tarde Horacio Rodríguez Larreta.

“Hay un solo secreto para analizar contagios en los colegios: estudiar contagios en los colegios”, reiteró Infantino, y explicó: “Del 0,012% no tenemos datos porque el rastreo no se publica. Es lo más relevante de la gráfica. De hecho, de los números de la primera fila no sabemos nada. Es el estudio de seguimiento de colegios del Gobierno de la Ciudad, pero que no se publicaron las base de esos datos para cotejarlos”.

Por último, sobre la parte inferior del gráfico difundido por Rodríguez Larreta, explicó: “Es el recuento total de contagios por cada edad desde el 20 de marzo del año pasado. Es decir, no tiene nada que ver con los datos específicos de las escuelas y los contagios analizados desde el regreso a clases”.