MAR DEL PLATA.- Hace más de dos semanas hubo primeras señales por la zona de Miramar. En estos últimos días hubo registros por Chapadmalal y el miércoles pasado hubo avistamientos en Villa Gesell. Este último generó especial entusiasmo entre locales y vecinos dada la cercanía: las orcas podían verse ya no a largas distancias, con un dron, sino desde las mismísimas playas.

Los tres ejemplares que se asoman a la costa bonaerense están generando tanto admiración como espectáculo, y también un grado de preocupación, dado que, de no ser por el hecho de que el clima no acompaña, las playas ya deberían tener a diario alguna buena cantidad de bañistas entre las olas.

Los videos se viralizan en redes sociales y confirman, con estos nuevos protagonistas, la diversidad de especies que tiene este frente marítimo, pesquero por excelencia, pero con mamíferos marinos que van desde los muy habituales lobos marinos que se concentran entre la Escollera Sur y la Banquina de Pescadores marplatenses y las imponentes ballenas que cada año se mueven por aquí en mayor número y casi en convivencia con las embarcaciones que operan en estas aguas.

En el caso de las orcas, si se trata de los mismos protagonistas, el recorrido que vienen haciendo es de sur a norte. En todos los videos que han trascendido se han visto siempre tres animales. La experiencia de mayor cercanía fue la última, en Villa Gesell. Los grabó un vecino que se movía por un sector de médanos. Incluso se alcanza a ver a una persona en pleno trote por la orilla, a no más de 150 o 200 metros de los tres animales.

Los demás registros fueron con equipos fotográficos manejados a distancia. Leo Maqui fue el primero que las encontró, en la zona de Miramar, primero, cuando transcurría la primera semana de este mes, y hace unos días en Chapadmalal. Todo indica que era el mismo grupo. Lo pudo grabar con un gran nivel de detalle, favorecido por el movimiento sobre un escenario de aguas calmas y buena luz.

Adicto al Zoom, otro usuario de las redes, las encontró frente a las costas de Mar del Plata y pudo retratarlas junto a algunas de las principales postales de esta ciudad.

En todos los videos, las tres orcas se mueven a velocidad, con casi mitad de su lomo por encima de la superficie, con esporádicas inmersiones. Tras emerger, lanzan una cortina de agua desde su espiráculo.

La última aparición registrada es del miércoles pasado en Villa Gesell. Todo indica que tienen un sentido de navegación hacia el norte y tendrán más presencia por esta franja de playas.

Especialistas en mamíferos marinos confirmaron a LA NACION que, si bien puede sorprender el avistamento de ejemplares de esta especie desde las playas, lo cierto es que todo el frente costero es parte de su ruta habitual. “Ocurre que es mucho más frecuente que se muevan a mayor distancia y no sea tan fácil verlas”, explicó uno de ellos.

Dan fe de la situación los navegantes de embarcaciones pesqueras y deportivas, que en sus derroteros suelen cruzarse con estos y otros animales, como, por ejemplo, los delfines franciscana, que son parte de un mismo ecosistema de este sector del Mar Argentino.