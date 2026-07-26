Eckhart Tolle, conferencista y guía espiritual: “Hay que hacer del ahora el foco primario de la vida”

Durante décadas, la idea de “vivir el presente” se convirtió en uno de los conceptos más difundidos dentro del desarrollo personal y la espiritualidad contemporánea. Buena parte de esa popularidad se debe al escritor alemán Eckhart Tolle, quien en su libro El Poder del Ahora plantea que el único momento real que existe es el presente.

Según el autor, la mente suele quedar atrapada entre los recuerdos del pasado y las preocupaciones por el futuro, una dinámica que alimenta el sufrimiento y dificulta experimentar la vida con plenitud. Frente a eso, propone un cambio de perspectiva: convertir el “Ahora” en el centro de la existencia.

Eckhart Tolle

¿Por qué el presente es lo único que realmente existe?

En uno de los fragmentos más conocidos de El Poder del Ahora, Tolle afirma que “el momento presente es todo lo que uno tiene” y sostiene que tomar verdadera conciencia de esa idea puede modificar la relación con el dolor, la ansiedad y los conflictos cotidianos.

Para el autor, la mayor parte del sufrimiento psicológico proviene de crear una relación permanente con el tiempo, ya sea mediante la nostalgia, el arrepentimiento o la anticipación constante de lo que todavía no ocurrió. Por eso, invita a limitar el tiempo únicamente a los aspectos prácticos de la vida y no convertirlo en el lugar donde transcurre la identidad personal.

Su propuesta consiste en “establecer la residencia en el Ahora”, mientras que el pasado y el futuro deberían visitarse solo cuando sean necesarios para resolver cuestiones concretas.

El experto propone vivir en el presente, sin atarse al pasado ni ansiar el futuro Shutterstock

El costo de resistirse al presente

Otro de los conceptos centrales del libro es la resistencia interior frente a la realidad. Tolle sostiene que, cuando una persona rechaza lo que ya está ocurriendo, genera un conflicto adicional que aumenta el sufrimiento.

En ese sentido, invita a decir “sí” al momento presente, no como una actitud de resignación, sino como una aceptación consciente de aquello que ya existe. Desde su mirada, oponerse a la realidad equivale a oponerse a la vida misma, porque esta siempre ocurre en el ahora.

El escritor afirma que, al abandonar esa resistencia, muchas situaciones dejan de vivirse desde el enfrentamiento permanente y comienzan a experimentarse con mayor claridad y serenidad.

Tolle recomienda no resistirse al momento presente, pese a que no sea agradable ljubaphoto - E+

Aceptar el presente no significa que siempre sea agradable

Tolle aclara que el presente no siempre resulta cómodo. En el propio libro reconoce que “el momento presente a veces es inaceptable, desagradable u horrible”. Sin embargo, diferencia el dolor que una situación puede provocar del sufrimiento adicional que surge al rechazar mentalmente esa realidad.

Desde esa perspectiva, aceptar el instante presente no implica aprobar lo que sucede ni renunciar a cambiarlo, sino dejar de gastar energía en luchar contra un hecho que ya existe antes de decidir cómo actuar.

Para el autor, solo desde la aceptación consciente es posible responder con mayor lucidez, en lugar de reaccionar impulsivamente desde el miedo, la frustración o la angustia.