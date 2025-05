El balance del sismo que sacudió La Rioja: derrumbes de casas, grietas en el suelo y temor entre los vecinos

Un fuerte sismo sacudió este jueves a La Rioja y puso en alerta a otras provincias del país. El movimiento telúrico, de magnitud 5,9 en la escala de Richter y con una profundidad de 10 kilómetros, tuvo su epicentro a unos 37 kilómetros al norte de Famatina, según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El temblor principal ocurrió a la 13:04, precedido por dos sismos menores de magnitudes 2,6 y 2,8 registrados a las 12:47 y 12:54, respectivamente. El evento fue percibido con intensidad en diversas localidades riojanas y se sintió también en Córdoba y Catamarca. Entre otros, residentes de barrios como Nueva Córdoba, General Paz, Alta Córdoba, Alberdi y el centro reportaron haber sentido el movimiento.

Aunque no hubo víctimas fatales ni heridos de gravedad, el sismo provocó daños materiales en varias zonas. En Famatina, se reportaron caídas de mampostería y daños en techos de viviendas. Además, la Iglesia San José, ubicada a 15 kilómetros de la localidad sufrió importantes daños estructurales. En Santo Domingo, a seis kilómetros de Campana, y Cañón del Ocre se observaron grietas en fachadas de edificios y el suelo mismo.

Desde el Comité de Emergencia Provincial (COE) impulsaron un operativo de emergencia, con participación de Gendarmería, Policía de la provincia, Bomberos, hospitales, y los ministerios de Salud y Seguridad. Además, se solicitó transitar con extrema precaución por las rutas cercanas al epicentro.

Mirta Sarmiento, presidente del cuartel de Bomberos de la localidad situada al norte de La Rioja, ofreció testimonio sobre lo ocurrido: “En el día de la fecha, a la 13.04, se produjo un movimiento sísmico de una intensidad bastante considerable. En algunos reportes de algunos institutos sismológicos se hablaba de un terremoto de 4.4, pero el INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica) reportó un grado de 5,9″.

“Famatina ha sufrido daños considerables. El epicentro del movimiento telúrico fue en Campana. Hubo un derrumbe importante y una explosión”, detalló. Y aclaró a continuación, en diálogo con Todo Noticias: “Nosotros sabemos que vivimos en una zona sísmica y que siempre estamos teniendo movimientos importantes. Nunca vivimos algo de esta naturaleza. El 24 de diciembre tuvimos uno de 5.5, pero este es de 5.9″.

“Este problema ha dejado como consecuencia varios domicilios con caídas de mampostería, partes de algunos techos. Una iglesia a 15 kilómetros de la localidad de Famatina, que es la cabecera departamental, sufrió importantes daños. En la localidad de Santo Domingo, a seis kilómetros de la localidad de Campana -donde el terremoto tuvo su epicentro-, se produjeron grietas de variada profundidad en fachadas y el suelo”, completó.

Adriana Olima, intendenta de Famatina, complementó: “Los dos primeros [movimientos] fueron leves. El tercero fue terrible. El ruido era impresionante. Parecía que se te caía la casa encima. Los vecinos entraron en pánico, sobre todo los adultos mayores. Hubo derrumbes de viviendas de adobe y no hay suministro eléctrico“.

El sismo provocó daños materiales en varias zonas de la provincia riojana

“Las casas que sucumbieron son construcciones muy antiguas, de más de 100 años”, aclaró en diálogo con Nueva Rioja. “Ya no sabíamos si lo que sentíamos era el movimiento del piso o el ruido del cerro. La gente lo compara con el terremoto de San Juan del ’76. Pero tan fuerte como este no recuerdo", expresó. Y cerró: “Gracias a Dios no hay víctimas, solo temor. Incluso a uno mismo todavía le tiemblan las piernas”.