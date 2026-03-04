El Chaltén empezó a cobrar una tasa a los turistas que no se alojen en la localidad

La Municipalidad de El Chaltén comenzó a cobrar desde este martes una tasa a los visitantes que ingresen a la localidad sin pasar al menos una noche. El aporte, que ronda los $3000 por persona, apunta a cubrir el costo de servicios urbanos utilizados por los turistas que realizan visitas de un día en uno de los destinos más concurridos de la provincia de Santa Cruz.

La medida, según informó el medio local Tiempo Sur, surge de la Ordenanza N°253 Tarifaria Anual 2025, aprobada a fines del año pasado e incorporada al Código Fiscal municipal. La tasa se cobrará en los accesos al pueblo, reconocido oficialmente como Capital Nacional del Trekking.

El Chaltén es reconocido como como Capital Nacional del Trekking Mariana Eliano

El nuevo esquema establece que los turistas que ingresen y no acrediten alojamiento deberán abonar un monto equivalente a dos litros de nafta súper de YPF. Con los valores actuales, esa referencia representa $3018 por persona. El pago se realiza mediante un código QR y el sistema es administrado directamente por el municipio.

El cobro alcanza a quienes arriben en excursiones organizadas, vehículos particulares, autos de alquiler o servicios de traslado y no pernocten en el destino. En cambio, los pasajeros que llegan en ómnibus de línea regular quedan excluidos, ya que en el pasaje se encuentra incorporada la tasa correspondiente a la terminal. Tampoco deben abonarla quienes demuestren que se hospedan en establecimientos habilitados.

ARGENTINA - Santa Cruz, El Chalten, Abril 2011 - Laguna de los tres, Parque Nacional Los Glaciares -Foto: Pablo Castagnola Pablo Castagnola - Pablo Castagnola

Desde el Ejecutivo municipal indicaron que la contribución busca compensar el uso intensivo de infraestructura urbana por parte del turismo de paso. Entre los servicios alcanzados figuran el mantenimiento de sanitarios públicos, la recolección y tratamiento de residuos, la limpieza de espacios comunes y otras tareas asociadas al funcionamiento del destino turístico.

La implementación del sistema había quedado en suspenso meses atrás mientras se evaluaban los mecanismos de cobro. En una etapa inicial se había planteado que las agencias de viajes actuaran como intermediarias en la percepción del pago, alternativa que generó objeciones dentro del sector turístico.

Los turistas que lleguen en ómnibus de línea no deberán pagar la tasa Gentileza: PN Los Glaciares

Según consignó Tiempo Sur, desde la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo de El Calafate manifestaron su desacuerdo y señalaron que el municipio debía contar con los recursos técnicos y operativos para realizar el cobro de manera directa y precisar las prestaciones asociadas a la tasa.

Con ese antecedente, la municipalidad resolvió asumir la gestión del sistema y aplicar el pago mediante herramientas digitales en los puntos de ingreso a la localidad.