Parque Patricios: el tenso momento en el que un vecino culpó a la administración por el derrumbe del estacionamiento

Mientras continúan las tareas técnicas y la evaluación estructural en Mafalda 907, el escenario del derrumbe de una losa de un estacionamiento subterráneo, la postal es la de un barrio en pausa. Calles valladas, móviles de emergencia, vecinos que miran hacia sus balcones sin saber cuándo podrán regresar a los edificios evacuados en el complejo Estación Buenos Aires, de Parque Patricios. El ingreso controlado para retirar lo esencial avanza bajo supervisión. Afuera, el reclamo es claro: información concreta y una respuesta sobre su futuro inmediato.

La tensión creció a medida que avanzó el día. El ingreso al edificio se mantiene restringido a un vecino por departamento, acompañado por personal de emergencia, para retirar lo indispensable. Con el correr de las horas, los reclamos comienzan a subir de tono. El cansancio se acumula sobre el miedo.

Derrumbe en un complejo de viviendas Estación Buenos Aires Ricardo Pristupluk

Esta tarde, una mujer estalló a los gritos frente al cordón policial: “Quiero mi casa porque no dan respuestas. Que aparezca el gobierno de la ciudad y que dé la cara”. Poco después aparecieron bombos, también cacerolas, y el sonido metálico empezó a expandirse entre las torres grises del complejo, situado detrás de la cancha de Club Atlético Huracán.

Pero el momento de mayor tirantez se registró al arribar al complejo el administrador del consorcio. Un grupo de vecinos se arremolinó a su alrededor y uno de ellos lo increpó. Luego de alejó, aún profiriendo insultos, y se acercó a los medios apostados en el entorno del complejo en el que un fuerte estruendo alteró la rutina en plena madrugada, al colapsar la losa del estacionamiento subterráneo de la torre dos.

Crece el malestar en el edificio evacuado

“Lo que te puedo decir es que el forro que no hace los mantenimientos que tiene que hacer es Julio Ariel Fernández, el único culpable de lo que pasó, el administrador”, protestó el joven, que tampoco podía regresar a su vivienda.

Coincidió Teresa, otra vecina damnificada. “Acá hay un culpable. Se llama Julio Fernández. Administra un montón de edificios acá y, aviso a todos los vecinos, que nadie lo contrate porque es un inoperante y un irresponsable”.

Un vecino culpa al admnistrador por el derrumbe

Otra de las residentes afectadas, que se identificó como Silvina, dijo ante los medios: “Hace un año tengo una denuncia de una gotera que me arruinó mi auto cero kilómetro”.

Según Fernando Álvarez, también habitante del complejo, al momento del derrumbe el edificio tenía una obra en curso por filtraciones. “Una obra que está a cargo de la constructora y de la administración. Es verdad que el estadio genera vibraciones, pero el barrio es posterior al estadio”, señaló.

LA NACION envió mensajes al número de WhatsApp que la administración publica online, pero no recibió respuesta.

La constructura, Cosud, emitió un comunicado sobre lo sucedido en Parque Patricios: “La empresa activó de inmediato los protocolos de emergencia correspondientes e inició una investigación para establecer las causas del derrumbe. Ni bien se cuente con claridad respecto al estado de la estructura y las causas que lo provocaron, se dará a conocer dicha información”, informó.

Los vecinos fueron evacuados por el riesgo estructural que provocó el derrumbe en el estacionamiento Santiago Filipuzzi

Un informe técnico preliminar de Bomberos, Defensa Civil y la Guardia de Auxilio determinó que el derrumbe afectó las columnas del subsuelo y la planta baja de dos torres, y que existe un potencial riesgo estructural, ya que la losa estaba conectada con las columnas y les proporcionaba rigidez, impidiendo que se doblen.

El reporte detalla que, tras el colapso de la losa, estas columnas quedaron endebles. Por tal motivo, las personas evacuadas no pueden regresar a sus departamentos. El gobierno porteño indicó que garantizará el alojamiento a las familias que debieron dejar sus hogares por el siniestro.