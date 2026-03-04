Hay alerta amarilla por tormentas, viento y lluvias para este miércoles 4 de marzo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas, lluvias y viento para este miércoles 4 de marzo. Según precisó el organismo, habrá nueve provincias afectadas por fenómenos meteorológicos que pueden tener “capacidad de daño” y podrían generar riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

La alerta amarilla por tormentas regirá en el este de Jujuy, el centro de Salta, Tucumán, el este de Catamarca, el este de La Rioja y el noroeste de Córdoba y San Luis. En toda esa zona, el SMN indicó que el área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas. Estos fenómenos podrán estar acompañados por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitaciones abundantes en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados de manera local.

Las alertas emitidas por el SMN para este miércoles 4 de marzo SMN

El organismo además emitió alerta amarilla por viento en el sur de Santa Cruz y en Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. Según el SMN, el área será afectada por vientos del sector oeste y sudoeste con velocidades entre los 40 y 65 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora.

También rige una alerta amarilla por lluvias en Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, en particular en el área de las Islas Malvinas. El SMN indicó que el área será afectada por lluvias persistentes, algunas localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que podrían ser superados en forma local.

Frente a este escenario, el organismo difundió una serie de recomendaciones para las zonas bajo alerta. En el caso de las tormentas, aconseja evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. También recomienda desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en las viviendas, cerrar puertas y ventanas y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento. Si una persona se encuentra al aire libre, se recomienda buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

Para las áreas con alerta por viento, el SMN aconseja evitar salir y retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas, como macetas, sillas o toldos. También recomienda mantenerse alejado de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y tener precaución al conducir.

En las zonas con alerta por lluvias, el organismo sugiere evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. También recomienda mantenerse alejado de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en las viviendas.

El clima en el AMBA

Para este miércoles, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires alcanzará una máxima de 29°C y una mínima de 22°C. Durante la mañana y el mediodía el cielo estará parcialmente nublado, mientras que por la tarde se espera que esté mayormente nublado. Por la noche se registrarán chaparrones, con ráfagas que pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora. Se prevé que las precipitaciones se extiendan durante el jueves y el viernes.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires smn

En la provincia de Buenos Aires se espera un pronóstico similar, con una máxima de 29°C y una mínima de 19°C. Durante la mañana y el mediodía el cielo estará parcialmente nublado, por la tarde estará mayormente nublado y por la noche se registrarán chaparrones, con un 40% de probabilidad de precipitaciones. Para el jueves se prevé un descenso de temperatura cercano a los 7°C.

En el resto del país se esperan temperaturas máximas de 27°C y mínimas de 16°C en Córdoba; 29°C y 18°C en Tucumán; 30°C y 19°C en Santa Fe y Entre Ríos; 26°C y 15°C en Jujuy y Salta; y 34°C y 22°C en Misiones. También se prevén máximas de 31°C y mínimas de 19°C en La Rioja; 30°C y 21°C en Santiago del Estero; 28°C y 18°C en San Luis; 32°C y 15°C en San Juan; y 28°C y 16°C en Mendoza.

En la Patagonia, el SMN anticipó temperaturas más bajas: en Río Negro la máxima será de 18°C y la mínima de 16°C; en Chubut se esperan 20°C y 12°C; y en Santa Cruz se registrarán 12°C de máxima y 7°C de mínima.