El cierre del Instituto Formar Futuro: la angustiosa búsqueda de vacantes a días de empezar las clases

“Yo hoy en día estoy en el horno. Tengo que pagar de vuelta el uniforme y la matrícula”, dijo Reina Peralta, madre referente de un grado del Instituto Formar Futuro. La matrícula del ciclo 2026 ya estaba abonada cuando le llegó el mail que anunció el cierre intempestivo del colegio.

“No lo cambio yo de colegio porque tengo ganas, no me queda otra opción porque me dejaron entre la espada y la pared”, agrega.

La búsqueda empezó con el listado de escuelas enviado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: “Empezamos a recorrer los colegios de la zona, pero no todos tienen vacantes. Estamos muy sobre la fecha”.

Distinto es el caso de Daiana, otra madre de ese colegio, que ya está por conseguir vacantes para sus dos hijos. “Los colegios de la zona y algunos más alejados nos están ayudando un montón y son amables, muchos nos dieron entrevista estando de vacaciones”.

El Instituto Formar Futuro, ubicado en Villa Real, a donde asistían más de 300 alumnos, cerró de manera repentina. El 26 de enero, antes de borrar la web y las redes sociales, los dueños del establecimiento educativo enviaron un correo dirigido a docentes y familias comunicando el cierre. En el texto, informaron que “el colegio atravesaba desde hacía varios años una situación económica y financiera crítica, junto con serias dificultades administrativas”.

El pasado lunes, padres, docentes y estudiantes se manifestaron frente al establecimiento luego de confirmarse el cierre. Con carteles y consignas, reclamaron respuestas y la devolución del dinero abonado de las matrículas.

Manifestación de docentes, padres y alumnos por el cierre del Instituto Formar Futuro Fabián Marelli

Qué se necesita para conseguir una vacante

En el sistema privado, la reserva de una vacante suele concretarse con el pago de matrícula. Cada institución fija sus propios requisitos: entrevistas individuales, evaluación de cupos por curso, análisis de documentación y definición de aranceles.

Reina lo describe así: “Recién ayer fue el primer día hábil desde que abrieron las escuelas, estamos desesperados. Y los chicos que tienen que rendir materias pendientes no saben cómo seguir, tienen que ir a otro colegio y ver cómo rinden”.

El Instituto Formar Futuro está ubicado en el barrio de Villa Real Nicolás Suárez

Silvia Luna, madre de dos alumnos del Instituto, detalla el desafío económico que se enfrenta ella y su familia, tras conseguir vacante en el Colegio Presencia, en Devoto: “El monto de la cuota es de $190.728 [valor de diciembre 2025], la matrícula tiene un costo de $340.728”.

Según explica, “sobre los $820.000 que pagué en octubre y me estafaron, ahora tengo que desembolsar $1.062.912 más uniforme completo por dos hijos”. A eso se suma el traslado: “Estábamos a dos cuadras, ahora son 13 cuadras, le vamos a tener que sumar el transporte”.

¿Cómo se reorganiza el sistema ante un cierre?

Martín Zurita, de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa), explicó que “antes no era común que una escuela privada cierre, por lo tanto no había protocolos en la mayoría de las jurisdicciones”.

Detalló que ante el aumento de cierres, “quien se tiene que ocupar del acompañamiento para las familias para que consigan escuelas es la dirección de educación privada”.

Sobre el contexto, señaló que “después de la cuarentena han cerrado más de 200 instituciones” y que “entre 2021 y 2024 hay 300.000 alumnos menos en nivel inicial, primario y secundario”. Mencionó factores como la baja natalidad, el aumento de tarifas, una morosidad promedio del 9-10% y las dificultades para actualizar aranceles.

Un beneficio por partida doble

Ante el repentino cierre del colegio porteño, padres, y autoridades de la zona activaron una red de contactos para reubicar a los alumnos. Entre las opciones incluidas en el listado de 14 colegios enviado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto San Rafael, ubicado a 0,3 km del Instituto Formar Futuro, abrió sus puertas a parte de los estudiantes que quedaron sin colegio tras el cierre.

El colegio cuenta con aporte estatal y abrió entrevistas durante el mes de enero. La inscripción se canaliza por correo electrónico y luego se convoca a reuniones individuales.

La representante legal, en diálogo con LA NACION, afirmó: “A los padres se les dijo que se le iban a bonificar la mitad de la matrícula”.

“Tratamos de colaborar para que los chicos puedan tener acceso a una formación y que no queden en la calle —agregaron—. Tuvimos varias reuniones con los supervisores, ellos nos autorizaron y nos dijeron que nos iban a apoyar siempre y cuando vean que el colegio trabaja”.

“A nosotros también nos sirve incorporar alumnos, como es de público conocimiento ya son varios los colegios que están pasando por dificultades, había mucha gente que por la situación económica también había dejado de abonar lo que debía”, agregaron desde la institución.

Aula vacía ante el cierre del Instituto Formar Futuro Nicolás Suárez

Sobre la apertura en enero, explicaron: “No vaya a ser cosa que algún padre venga a golpear la puerta y resulte que el colegio está cerrado. Tenemos guardias, tenemos que estar para los que necesitan”.

El proceso, según relatan, no fue automático. “Los padres vinieron, se fijaron y nosotros les explicamos lo que es el colegio, nuestros valores, cómo trabajamos. Después los padres analizan”.

Y precisaron: “Después se los atiende de una forma personalizada, no grupal, a cada familia se le escucha y escuchamos la situación de cada una”.

La postura del Gobierno frente al cierre

El Gobierno de la Ciudad activó un esquema de acompañamiento para reubicar a los alumnos y facilitar la continuidad pedagógica. A través de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (Dgegp) se envió a las familias un listado de instituciones cercanas, organizado por nivel educativo e incluyendo la distancia de cada establecimiento respecto del colegio cerrado.

El archivo, de siete páginas, reúne escuelas ubicadas en un radio próximo al establecimiento cerrado. Las instituciones fueron informadas sobre la situación y se indicó que están disponibles para recibir consultas sobre vacantes y condiciones de ingreso. También se contempló la posibilidad de acompañar una inscripción grupal para sostener la grupalidad. En paralelo, el área trabaja en la articulación administrativa para facilitar los trámites necesarios.

Manifestación de Docentes, padres y alumnos por el cierre del Instituto Formar Futuro Fabián Marelli

Además, fuentes del área de Educación aseguraron a LA NACION que se identificaron instituciones cercanas a la escuela de origen que compartan características similares en relación con el aporte estatal y el plan de estudios. Se prioriza sostener la grupalidad de séptimo grado y quinto año, facilitando su inscripción de manera conjunta para preservar el sentido de pertenencia y el apoyo mutuo entre estudiantes, ya que se trata de los cursos que egresan y transitan su último año.

Conservar el grupo

Para Reina, además del factor económico, pesa la logística: “Si nos mandan a una escuela pública, nos mandan a una que queda en otro sector. Si vivís en Villa Devoto, pero te hay una vacante en Villa Santa Rita no voy a agradecer. No es lo que busco”. Y agrega: “Si te dan una escuela con jornada simple, no podés porque necesitás jornada completa”.

En séptimo grado priorizaron que el curso siga unido, así lo explicaba Daiana: “En séptimo priorizamos que vayan todos juntos en un mismo curso y un colegio nos dio esa opción”.

Después de reuniones y votación interna, definieron el destino: “Nos organizamos bien con el grupo de papás, hicimos reuniones y fuimos teniendo entrevistas”.

Con respecto al grupo de tercer año, Germán Sensi, padre de dos hijos en el Instituto Formar Futuro, relata: “Ahora salimos de una entrevista en un colegio de Devoto. Parece que, por lo menos la mayoría de tercer año puede ser recibido”.

Explica que “la cantidad de ingresantes se adapta a la cantidad de alumnos que tienen por curso” y destaca que “quizá no es lo que buscábamos, pero estamos pensando en aceptar porque priorizaron el grupo”.

Germán Sensi, padre damnificado Nicolás Suaréz

También valoró la inclusión: “Fueron muy receptivos con los casos particulares, con Valentín por ejemplo con el CUD (Certificado Único de Discapacidad) y su autopercibimiento”. Y señaló que, si sus dos hijos ingresan en el mismo establecimiento, facilita la logística como familia.