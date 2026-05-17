Cuándo terminan las clases en Nueva Jersey: el inicio de las vacaciones de verano 2026

El fin de cursada del período 2025-2026 se aproxima en Nueva Jersey y muy pronto los estudiantes podrán disfrutar de las vacaciones de verano. Según los datos del calendario escolar de EE.UU., el estado tendrá un intervalo de entre 10 y 12 semanas antes del comienzo del siguiente curso. Sin embargo, la fecha exacta varía según el distrito.

Cuándo termina el ciclo lectivo 2025-2026 en los distritos escolares de Nueva Jersey

Para el ciclo lectivo actual, el calendario escolar de Estados Unidos marca que muchos distritos fijan el viernes 5 de junio como la fecha de cierre de las actividades del segundo semestre.

como la fecha de del segundo semestre. No obstante, al no existir un cronograma de carácter federal, cada administración local posee la facultad de definir el esquema de días.

En Nueva Jersey, las clases del período 2025-2026 terminan alrededor del 5 de junio Unsplash

Esto provoca que la fecha de inicio de las vacaciones varíe entre las diferentes instituciones y distritos del estado, por lo que muchas escuelas terminan las clases después del 5 de junio. Algunos ejemplos son:

Cherry Hill Public Schools: el último día de clases está programado para el jueves 18 de junio.

el último día de clases está programado para el jueves 18 de junio. Jersey City Public School District: el calendario establece jornadas de horario parcial del 16 al 18 de junio, finalizando oficialmente ese jueves (el viernes 19 el distrito permanece cerrado por Juneteenth).

el calendario establece jornadas de horario parcial del 16 al 18 de junio, finalizando oficialmente ese jueves (el viernes 19 el distrito permanece cerrado por Juneteenth). New Brunswick Public Schools: el cierre previsto es el miércoles 17 de junio, con una posible extensión hasta el martes 23 en caso de ser necesario para cumplir con los días de clases pautados.

el cierre previsto es el miércoles 17 de junio, con una posible extensión hasta el martes 23 en caso de ser necesario para cumplir con los días de clases pautados. Newark Public Schools: el último día de actividades para los estudiantes será el martes 23 de junio.

Por qué algunas escuelas de Nueva Jersey podrían extender las clases

El diseño del calendario académico en Nueva Jersey se rige por el estándar de los 180 días lectivos. Ese mínimo es una norma adoptada en la mayoría de los estados para garantizar el tiempo de enseñanza necesario para los alumnos.

El curso se divide de forma habitual en dos etapas; el primer semestre comenzó a mediados de agosto de 2025 y terminó en diciembre de 2025 (antes del receso por las fiestas de fin de año), mientras que el segundo tramo inició en los primeros días de enero de 2026 para concluir en junio.

Existen factores que pueden alterar la duración del ciclo y retrasar el comienzo del receso de verano. El portal del calendario escolar nacional de EE.UU. detalla que “los cierres por inclemencias meteorológicas, conocidos como días de nieve, pueden extender el curso si se agotan los días de reserva del calendario”.

Si el número de cancelaciones por nieve supera la previsión de la agenda, los centros de enseñanza deben añadir jornadas adicionales al final del curso para alcanzar el mínimo de 180 días efectivos de clases.

Las escuelas que hayan cerrado más de la cuenta por los "días de nieve", deberán reestructurar su calendario Unsplash

Este mecanismo de recuperación es una práctica frecuente en los estados del noreste, donde las condiciones de invierno impactan en la asistencia de los alumnos.

El feriado de Memorial Day antes del cierre del calendario escolar en Nueva Jersey

Antes de alcanzar el cierre de junio, el calendario escolar de Nueva Jersey contempla un último feriado que podrán disfrutar tanto estudiantes como profesores.

Se trata del Día de los Caídos (Memorial Day), del próximo lunes 25 de mayo, fecha en la que las escuelas permanecerán cerradas.

Los feriados y días festivos son contemplados por los distritos previo al armado del calendario escolar, por lo que esto no afectará a la norma de los 180 días.