El desesperante llamado al 911 del cordobés que estaba atrapado tras la avalancha en Bariloche

Se conoció el audio del desesperante llamado al 911 del cordobés, Augusto Gruttadauria, que estaba atrapado tras la avalancha en Cerro López, en la ciudad de Bariloche. Allí, el joven pide ayuda y manifiesta que sufre de hipotermia. Momentos después fue rescatado.

El audio fue revelado por el portal local El Doce TV y se escucha Gruttadauria pidiendo un rescate en medio del cerro.

AG: Hola estoy en el Cerro López, me cayó una avalancha. De pedo puedo respirar, tengo las piernas atadas. Por favor.

Operador: No me corte, lo voy a comunicar, ¿su nombre?

AG: Augusto Gruttadauria

Operador: No me corte que me voy a comunicar con Bariloche, no corte Augusto.

-Es transferido con una operadora de Bariloche-

AG: Hola, se me cayó una avalancha en el Cerro López, por favor. Me está agarrando hipotermia. Hace cuatro horas me cayó. De pedo puedo respirar porque me hice un hueco.

Operadora: ¿Cómo se llama?

AG: Yo soy Augusto Gruttadauria. Estoy en la cara derecha del refugio. Envíen a alguien por favor. Tengo frío.

Operadora: Necesito que se calme. Me dijo que está entonces a la derecha.

AG: Por favor

Operadora Si señor, tenemos conocimiento, por favor no me corte. No hagas esfuerzos de más por favor. Ahí ya estamos localizando al personal, quedate tranquilo.

AG: Gracias por atenderme. Ojalá vengan, ojalá lleguen.

