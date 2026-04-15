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Jorge Tartaglione, cardiólogo, sobre la detención de otra anestesista: “Son enfermos, adictos y por eso roban de los hospitales”

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Jorge Tartaglione opino sobre el caso de la anestesista detenida
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