El doloroso relato del padre de Camilo Nuim, el futbolista de 18 años que murió durante una operación de rodilla

“Voy a ir hasta las últimas consecuencias”, expresó el padre de Camilo Nuim, el joven futbolista de la reserva de San Telmo que murió durante una operación de rodilla. El hombre contó cómo fue que los médicos le dieron la noticia a poco de entrar al quirófano y denuncia que se trata de un caso de mala praxis.

“Era una intervención programada con un cirujano en quien él confiaba”, contó el padre del adolescente de 18 años. “Vinimos acá (clínica Espora, de Adrogué), nos despertamos lo más bien, hablamos de los partidos del Mundial de Clubes y veníamos riéndonos en el auto”, contó el padre en diálogo con Telenoche.

Según narró, la operación había comenzado sin problemas, pero todo cambió en el lapso de una hora. “Me dicen que se complicó, que lo estaban reanimando. Yo no entendía. Automáticamente sale otro de adentro y me dice que se murió. Entré en un aturdimiento. Vi a la mamá en el piso. Le pregunté al médico qué pasó y por qué, no recuerdo las respuestas”, describió.

Camilo Nuin, futbolista de San Telmo que murió mientras era operado de la rodilla @nuincamilo

Enseguida fueron autorizados para verlo: “Lo abracé, le di unos besos y le prometí unas cosas que sé que me hubiese pedido con respecto a su hermana y sus abuelos”.

El padre, recuerda qué fue lo que le dijo en aquel momento de extrema angustia: “También le dije que lo iba a recordar, que lo iba a necesitar, que la vida ya no tiene sentido para mí, pero que no iba a dejar a sus seres queridos sin cuidado. Se lo prometí y voy a tratar de cumplirlo, pero no puedo describir lo que se siente por dentro. Es un dolor desgarrador. Siento que estoy parado, pero estoy muerto”, señaló.

Tras ello, consultado sobre si pudo hablar con el cirujano que estaba a cargo del proceso, indicó que sí, y que fue el único que habló con la familia. “Dijo que, cuando estaba sacando el segundo injerto, le dijeron que parara porque (su hijo) entró en paro. Él no entendía por qué”, resaltó.

En ese sentido, para el padre y según lo que pudo averiguar, se trató de una mala praxis durante la operación y culpa a quien le suministró la anestesia a su hijo. “Se rumorea que fue un error del anestesista o de la aplicación de la anestesia. No lo puedo certificar hasta después de la autopsia”, indicó.

Quién era Camilo Nuim

Camilo Ernesto Nuin tenía 18 años y había nacido en la localidad de San Antonio de Padua. Desde chico se destacó por su talento con la zurda y su carácter dentro del campo de juego. Vestía habitualmente la camiseta número 10 y jugaba en la división reserva de San Telmo, club al que llegó en 2022. En muy poco tiempo, se convirtió en una pieza clave del equipo, disputando 82 partidos y ganándose el respeto y el cariño de sus compañeros, entrenadores y de toda la comunidad santelmista.

Comunicado del club San Telmo por la muerte de su futbolista Camilo Nuin @clubsantelmo

Camilo se había formado en las inferiores de Boca Juniors, una etapa que él mismo definió como “fundamental en su crecimiento como futbolista y como persona”. En 2019, decidió dar un nuevo paso en su carrera y se sumó a Independiente, donde continuó desarrollando su potencial con la misma pasión y entrega.

Apasionado por el fútbol y profundamente identificado con los colores que defendía, Nuin era reconocido por su entrega en cada entrenamiento y en cada partido. Quienes compartieron vestuario con él lo recordaron en diferentes posteos como un compañero “leal y generoso”, siempre dispuesto a “dejarlo todo en la cancha”. Su paso por San Telmo, aunque breve, dejó una huella imborrable en el club y en todos aquellos que lo acompañaron en su camino. Tras su fallecimiento, el club declaró el luto. Incluso la AFA posteó sobre su muerte.