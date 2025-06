Camilo Nuin, futbolista de la reserva de San Telmo, murió mientras era operado de una rodilla

Una impactante noticia enluta al fútbol argentino. Camilo Nuin, de 18 años, jugador de la reserva de San Telmo, club de la Primera Nacional, murió este miércoles mientras estaba siendo operado de una rodilla, según publicó la cuenta @soydetelmo. Minutos más tarde, la cuenta oficial del club de la Isla Maciel confirmó el hecho y dejó un sentido mensaje de despedida.

El comunicado dice lo siguiente: “Con profundo pesar informamos el fallecimiento de Camilo Ernesto Nuin, jugador de nuestras Divisiones Juveniles y Reserva, quien en el día de hoy se encontraba atravesando una intervención quirúrgica. El club permanecerá cerrado durante la jornada de hoy en señal de duelo. Acompañamos en este difícil momento a su familia, amigos y compañeros, poniéndonos a total disposición para lo que necesiten”. Nuin se había sometido en la mañana de este miércoles a una operación de meniscos y ligamentos cruzados de una rodilla. Aún no se informó la causa del deceso.

Comunicado del club San Telmo por la muerte de su futbolista Camilo Nuin @clubsantelmo

También la AFA se hizo eco de la muerte del joven, en nombre de su presidente, Claudio Tapia, y el Comité Ejecutivo del máximo organismo del fútbol argentino, bajo el hashtag #ProfundoDolor.

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia y Comité Ejecutivo, manifiesta su dolor por el fallecimiento de Camilo Nuin, quien militaba en el Club Atlético San Telmo, al tiempo que expresa sus condolencias a la familia del jugador. pic.twitter.com/6695oVCmkE — AFA (@afa) June 25, 2025

El sitio partidario @soydetelmo publicó: “Compartimos horas con él, en el vestuario, en cada entrenamiento, en cada tarde defendiendo los colores del club. Fueron 82 partidos vistiendo la camiseta de San Telmo, dejando todo por estos colores”.

Y añadió: “Desde nuestro medio y en nombre de la gran familia santelmista, enviamos nuestro más sincero pésame, acompañando en este momento de inmenso dolor a sus seres queridos”.

Camilo Nuin, futbolista de San Telmo que murió mientras era operado de la rodilla @nuincamilo

Oriundo de San Antonio de Padua, zurdo y siempre con la 10 en la espalda, en diciembre de 2019 Nuin realizó un posteo contando que dejaba las inferiores de Boca Juniors para continuar en Independiente. “Hoy me toca despedirme del club que me brindo la mayor comodidad, que me dio las mejores herramientas y que me convirtió en mejor futbolista y aún mejor persona. Me voy tranquilo por haber hecho las cosas bien, hoy cerré esta puerta y abrí otra, con las mismas ganas y la misma ilusión. Ahora me toca dejar todo en el rey de copas. Gracias @bocajrsoficial nunca me voy a olvidar de haber jugado un superclásico. Gracias @caindependiente, a dejar todo en esta nueva etapa".

Muchos de los compañeros de Nuin en la división reserva se enteraron hoy mismo de la triste noticia poco antes del partido que San Telmo tenía previsto disputar con Defensores de Belgrano. Nuin formaba parte del club de la Isla Maciel desde 2022.

La Comisión de Fútbol Juvenil e Infantil de la AFA, a través de sus redes sociales, lamentó “profundamente el fallecimiento de Camilo Ernesto Nuin, jugador juvenil del Club Atlético San Telmo”. También el club Almagro se sumó a las condolencias: “Desde el Club Almagro lamentamos la triste situación que le toca vivir a toda la familia del candombero. Mucha fuerza”.