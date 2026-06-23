El dramático relato del padre de Thiago Vera, uno de los jóvenes atropellados en Mar del Plata

Un colectivo de la línea 532 perdió el control el lunes por la tarde frente a la rambla de Mar del Plata, se desvió de la dársena de transporte público y embistió a varios peatones en una zona de alta circulación. El accidente provocó la muerte de una joven de 18 años y dejó a otras seis personas heridas.

Entre las víctimas figura Thiago Vera, de 19 años, quien lucha por su vida. Tras el accidente, su padre expresó su profundo dolor en las redes sociales y compartió detalles sobre el grave estado de salud de su hijo.

“Mi hijo está muy mal, el parte es muy malo y quiero que se haga responsable quien tenga que hacerse”, reclamó Diego en un video publicado en Meta, quien también exigió a la Justicia que investigue a fondo si existieron fallas mecánicas o negligencias empresariales detrás del hecho.

Diego Vera, junto a su hijo

“Que pague el intendente, diputados, el dueño de la línea del colectivo, quien sea. Alguien tiene que pagar y lo va a pagar con creces. Esto es injusto, es todo corrupción, todo lo que tiene que ver con nuestro bendito país”, sostuvo.

Y cerró visiblemente conmocionado: “Tenía 18 años, todo un futuro y una línea de colectivo que seguramente no estaba en condiciones le caga el futuro. No lo voy a permitir y voy a ir hasta las últimas consecuencias. Mírenme bien la cara porque me van a encontrar pronto, no voy a parar”.

En declaraciones con el medio local Canal 8 Diego Vera contó que su hijo empujó a su novia para salvarla segundos antes del accidente.

“Él, como buen hijo y valores que le hemos enseñado, salvó a la novia. Y se lo llevaron puesto. Él, en ese momento, empujó a la novia para que el colectivo no la agarrara”.

Según relató, fue la propia joven quien le contó lo ocurrido en los segundos posteriores al impacto. “Me dijo la novia que gritaba de dolor, que había sangre por todos lados”, indicó.

Hipótesis del accidente

El siniestro ocurrió poco después de las 19, en un momento pico de tránsito en la zona, donde más de una decena de líneas coinciden con sus paradas.

La primera hipótesis se orienta a algún desperfecto mecánico que habría ocurrido cuando el chofer ingresó a esa explanada, ocasión en la que el vehículo se montó sobre la vereda donde están desplegadas las estructuras que ofician como paradas.

El hecho ocurrió en plena hora pico y los heridos fueron trasladados a centros médicos en "código rojo" Mauro V. Rizzi

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Culposos. El chofer del colectivo fue puesto a disposición de la Justicia. Mientras tanto, peritos de la Policía Científica deberán realizar las tareas para reconstruir el recorrido del vehículo y determinar el motivo que provocó el siniestro.

Este martes, el conductor prestó declaración en tribunales y confirmó que perdió el control del volante por algún tipo de falla en el mecanismo de dirección. “No giraba el volante, no pude hacer nada”, le explicó al fiscal Germán Vera Tapia, que lo indagó bajo cargos de homicidio culposo y lesiones culposas.

Su testimonio resultó convincente y fortaleció la hipótesis original de un hecho accidental, por lo que se le otorgó la libertad.