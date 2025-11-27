LA NACION

El dueño del restaurant Piegari contó en detalle por qué está en crisis y aseguró que va a pelear para no cerrar

El propietario del establecimiento gastronómico de Retiro dio detalles en LN+ de un juicio laboral millonario que lo podría conducir a la quiebra; “No conozco ningún caso que una jueza haya sancionado con tanta maldad un despido normal”, afirmó

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Restaurante Piegari
Restaurante PiegariGoogle Maps

Alberto Chinkies, dueño de Piegari, brindó detalles en LN+ acerca de la compleja situación financiera que atraviesa el local de La Recova tras una sentencia laboral desfavorable. “A pesar de presentar documentación, no nos fue bien. Estamos hablando de más de 200 millones de pesos”, indicó, sobre un juicio laboral que inmovilizó sus cuentas bancarias y compromete la continuidad de la firma que tiene más de 30 años.

“No conozco ningún caso que una jueza haya sancionado con tanta maldad así un despido normal, donde además tenemos razón nosotros. Es una exageración”, consideró.

Alberto Chinkies, dueno de Piegari
Alberto Chinkies, dueno de Piegari

Dónde está ubicado Piegari

Noticia en desarrollo

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Llevaba a niños en un viaje de egresados y dio positivo en un test de cocaína
    1

    Un chofer que llevaba a niños de 12 años en un viaje de egresados dio positivo en un test de drogas

  2. Esta es la historia de la Virgen de la Medalla Milagrosa
    2

    Virgen de la Medalla Milagrosa: esta es su historia y qué rezarle

  3. Reabren un área natural paradisíaca en la Patagonia, pero con estrictas condiciones de ingreso
    3

    Reabren un área natural paradisíaca en la Patagonia, pero con estrictas condiciones de ingreso

  4. Una mujer cayó desde una escalera de 25 metros en una playa de Mar del Plata y murió
    4

    Una mujer cayó desde una escalera de 25 metros en una playa de Mar del Plata y murió

Cargando banners ...