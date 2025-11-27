El dueño del restaurant Piegari contó en detalle por qué está en crisis y aseguró que va a pelear para no cerrar

El propietario del establecimiento gastronómico de Retiro dio detalles en LN+ de un juicio laboral millonario que lo podría conducir a la quiebra; “No conozco ningún caso que una jueza haya sancionado con tanta maldad un despido normal”, afirmó
Alberto Chinkies, dueño de Piegari, brindó detalles en LN+ acerca de la compleja situación financiera que atraviesa el local de La Recova tras una sentencia laboral desfavorable. “A pesar de presentar documentación, no nos fue bien. Estamos hablando de más de 200 millones de pesos”, indicó, sobre un juicio laboral que inmovilizó sus cuentas bancarias y compromete la continuidad de la firma que tiene más de 30 años.
“No conozco ningún caso que una jueza haya sancionado con tanta maldad así un despido normal, donde además tenemos razón nosotros. Es una exageración”, consideró.
