Por qué se comen ñoquis a fin de mes y 10 opciones para probar de papa o sémola y recetas de la abuela

Cada 29 de mes, los ñoquis vuelven a ocupar un lugar especial en la mesa argentina. La escena suele repetirse con un ritual simple: un plato de pasta, salsa abundante y un billete debajo del plato como símbolo de buena fortuna y prosperidad.

Este plato de pasta se orgina de la tradición italiana y no responden a una única receta. Treccani, la enciclopedia italiana, define los gnocchi como un plato tradicional de cocinas regionales como la veneciana, piamontesa y romana, elaborado con una masa de harina y papas cocidas, cortada en bocados pequeños y servida con salsa o manteca. También registra variantes con sémola, harina amarilla y otros ingredientes.

Los gnocchi soufflé de espinaca gratinados con ave, crema, champignon, pesto, jamón cocido y parmesano de La Parolaccia Gentileza

Por qué se comen ñoquis cada 29 y la tradición del dinero bajo el plato

No hay un origen único comprobado de la celebración mensual. La explicación más sólida para el caso argentino combina dos factores: la influencia italiana y la lógica de fin de mes, cuando hacía falta resolver la comida con ingredientes económicos y rendidores.Esa asociación ayuda a explicar por qué el plato quedó ligado al último tramo del mes y a la idea de llegar con lo justo hasta el próximo cobro.

El billete debajo del plato funciona como un gesto simbólico. Con el tiempo, el ritual se volvió parte de la experiencia: algunos lo dejan durante la comida, otros lo guardan después como amuleto, y en muchos restaurantes se conserva como guiño al comensal de cada 29.

10 opciones para probar ñoquis de papa, con ragú, mariscos y recetas de la abuela

L’Adesso: gnocchi artesanales, vino y tradición italiana

L´Adesso ñoquis Gentileza

En L’Adesso Ristorante, el chef Leonardo Fumarola presenta cada día 29 una propuesta especial fuera de carta: gnocchi artesanales disponibles por la noche. La receta se elabora con papas cocidas con piel, huevos frescos y una mínima proporción de harina, en busca de una textura liviana.

Las salsas permiten armar distintos recorridos: pomodoro y albahaca, ragú napoletano, bolognesa, ragú de jabalí con hongos, una versión con anchoas y limón inspirada en la Costa Amalfitana y los clásicos cacio e pepe terminados en horma de queso. Precios: desde $28.000 hasta $32.000, según la salsa.

¿Dónde? Fray Justo Santa María de Oro 2047, Palermo. Instagram: @ladesso_ristorante.

La Parolaccia: receta de la nonna y clásicos ítalo mediterráneos

Los gnocchi di patate gorgonzola, con queso azul y crema de La Parolaccia Gentileza

En La Parolaccia, los ñoquis forman parte de los platos más elegidos de la casa. La propuesta recupera la receta tradicional de la nonna, con masa de papa amasada a mano y pasada por rizador para lograr las canaletas que ayudan a retener la salsa.

Entre las opciones aparecen los gnocchi di patate bolognese, con pomodoro y carne de ternera; los gnocchi soufflé La Parolaccia, de espinaca gratinados con ave, crema, champignon, pesto, jamón cocido y parmesano; y los gnocchi di patate gorgonzola, con queso azul y crema. La experiencia se completa con una cava de más de 60 etiquetas de vinos.

¿Dónde? Riobamba 1046, Recoleta; Cerviño 3561, Palermo; Av. del Libertador 5823, Belgrano; Puerto Madero; Olga Cossettini 302, Puerto Madero; Av. del Libertador 14621, San Isidro; Panamericana Km 42,5, Pilar; y sucursales. Instagram: @laparolaccia.

La Piccola: gnocchi a la sorrentina en sartén de hierro

Ñoquis se hacen a mano y se sirven con salsa de tomate, mozzarella gratinada y albahaca fresca de La Piccola Gentileza

En La Piccola, los gnocchi a la sorrentina son una de las preparaciones clásicas de la carta. Los ñoquis se hacen a mano y se sirven con salsa de tomate, mozzarella gratinada y albahaca fresca.

El plato se presenta en sartén de hierro, un recurso que ayuda a conservar la temperatura y mantener la salsa integrada hasta el final.

¿Dónde? El Salvador 5801, Palermo. Instagram: @lapiccola.ba.

Charqui: ñoquis soufflé gratinados con bechamel

Ñoquis soufflé gratinados con bechamel de Charqui Gentileza

En Charqui Restaurante, la fecha se acompaña con ñoquis soufflé gratinados, servidos con salsa bechamel, queso Reggianito y pangrattato ($22.000, copa de vino $9000). La preparación parte de una masa liviana, más aireada que la del ñoqui tradicional. El gratinado suma una capa dorada, la bechamel aporta cremosidad y el pangrattato, elaborado con panko, agrega textura crocante.

¿Dónde? Bonpland 2275, Palermo. Instagram: @charquirestaurantok.

Granero: ñoquis de sémola a la romana con horno de barro

Ñoquis de sémola a la romana, preparados con sémola de grano duro, leche, manteca, parmesano y nuez moscada de Granero; se sirven con crema de espinaca y hongos frescos Gentileza

En Granero, en Rincón de Milberg, la versión sale de la línea clásica de papa y se acerca a la cocina romana: ñoquis de sémola a la romana, preparados con sémola de grano duro, leche, manteca, parmesano y nuez moscada.

Se sirven con crema de espinaca y hongos frescos, gratinados en horno de barro. La propuesta dialoga con una carta de cocina casera de lujo, productos de huerta propia y sabores de estación.

¿Dónde? Olivares 190, Rincón de Milberg, Tigre. Instagram: @granero_milberg.

Bochinche: menú de tres pasos con dos opciones de ñoquis

Ñoquis de papa con fondo oscuro de cebolla y parmesano o con salsa bolognesa de Bochinche Gentileza

En Bochinche, en Chacarita, el Día de los Ñoquis se celebra con un menú especial de tres pasos ($40.000 por persona). La entrada puede ser spianata con ajíes en vinagre o fainá con stracciatella y zucchini.

Para el principal hay dos alternativas de ñoquis de papa: con fondo oscuro de cebolla y parmesano, o con salsa bolognesa. El cierre permite elegir entre tiramisú o huevos quimbo. El menú incluye panera, agua con o sin gas y una copa de vino de Bodega Quindé.

¿Dónde? Santos Dumont 4056, Chacarita. Instagram: @hastabochinche.

Raíces: ragú de cordero y gnocchi soufflé gratinados

Ñoquis con ragú de cordero, de cocción lenta durante cuatro horas, además de opciones con boloñesa, tuco o salsa de hongos en Raíces Gentileza

En Raíces Cocina Casera, el restaurante de Fernanda Tabares en Saavedra, los ñoquis se inscriben en una cocina que recupera sabores familiares. La carta incluye ñoquis caseros con ragú de cordero, de cocción lenta durante cuatro horas, además de opciones con boloñesa, tuco o salsa de hongos.

También se ofrecen gnocchi de sémola soufflé gratinados, terminados con polvo de tomates secos, rúcula y roquefort. La recomendación de la casa es acompañarlos con tintos como malbec o cabernet sauvignon.

¿Dónde? Crisólogo Larralde 3995, Saavedra. Instagram: @raicescocinacasera

Il Quotidiano: gnocchi negros con frutti di mare

Gnocchi negro con frutti di mare de Il Quotidiano Gentileza

En Il Quotidiano, la propuesta más distintiva son los gnocchi negros con frutti di mare. La masa se prepara a mano con tinta de calamar, que aporta color, profundidad y un perfil marino.

Se sirven con un salteado de frutos de mar, calamares y langostinos, en una salsa de base marina con tomates cherry y perejil fresco.

¿Dónde? Av. Callao 1299, Recoleta; Ugarteche 3208, Palermo; Pedro Goyena 503, Caballito; O’Higgins 1731, Belgrano; Alto Palermo, Av. Santa Fe 3253, Palermo; y sucursales. Instagram: @il_quotidiano

La Dorita: ñoquis de papa con estofado a leña

Ñoquis de papa con estofado a leña de La Dorita Gentileza

En La Dorita, la tradición llega con ñoquis de papa artesanales y estofado de carne cocido lentamente a leña de quebracho. Esa cocción suma un registro ahumado a la salsa, preparada con tomates italianos y laurel.

La propuesta sigue la línea de la casa: carnes, pastas y recetas argentinas de impronta clásica. Para acompañar, sugieren una copa de vino tinto de su cava o cerveza tirada.

¿Dónde? Humboldt 1892, Palermo; Bulnes 2593, Palermo. Instagram: @ladoritaparrilla.

Cauce: estofado de carne con ñoquis y opción take away

Los ñoquis de Cauce acompañan a un estofado hecho con quijada que da unperfil súper gelatinoso y sabroso en la boca Gentileza

En Cauce, la propuesta especial combina entrada, principal, postre y vinos. El recorrido arranca con vitel toné de ojo de bife y sigue con estofado de carne con ñoquis de papa. “Vamos a hacer un plato de estofado de carne con Ñoquis. La idea es tener un plato bien de temporada que sea suculento, con base de tomate con jugo de carne y ñoquis de papa. La particularidad que tiene es eso, que está hecho con quijada que le compramos a Muge, que nos da ese perfil súper gelatinoso y sabroso en la boca”, explica el chef Emiliano Bernardinelli.

El postre suma peras en almíbar y cuartirolo artesanal. El menú está disponible en salón ($50.000) y también en formato take away ($23.000).

¿Dónde? Av. Alicia Moreau de Justo 440, Puerto Madero. Instagram: @cauce_ba