El emotivo fallo de una jueza para que lo entienda una niña de 9 años

La jueza escribió varias líneas dedicadas a la menor sobre cuya custodia debía decidir

Una jueza de Tucumán emitió un fallo sobre la custodia de una menor con una particularidad: en un apartado del texto, se ocupa de explicarle a la niña en qué consiste la sentencia, los motivos de la decisión, y cuáles son las obligaciones de sus padres.

En el caso, la magistrada debía decidir sobre la custodia de "Juli" (no es su nombre verdadero), una nena de 9 años que vive en Amaicha del Valle y tiene "tres padres": su madre y su padre biológicos, y un hombre que la había reconocido como su hija. Según informó el portal Marca Informativa, ella transmitió a la jueza que consideraba a ambos hombres como sus padres.

El fallo fue emitido el 7 de febrero y es un ejemplo de cómo la Justicia puede emitir textos comprensibles para las personas involucradas. La autora de la sentencia es Mariana Josefina Rey Galindo, jueza Civil en Familia y Sucesiones de Monteros.

"Juli, tenés razón cuando decís que no querés elegir entre tus dos papás. Tenés derecho a conservar a los dos: al papá Roberto y al papito Jorge. También tenés razón al no permitir a los grandes que te exijan ese tipo de elección. No hay nada que elegir".

Durante la semana, "Juli" vive con su papá Jorge (S.), su hermana Nair (S.) de 11 años, y doña Hilda -hermana de Jorge-. Los fines de semana los pasa con su padre Roberto (L.) y su hermana Hade (L.). La madre se llama Lucía y vive en otra casa con sus otros dos hijos, informó el mismo medio.

En el fallo, la jueza escribió un resumen dirigido a la nena: "Juli, tenés razón cuando decís "que no querés elegir entre tus dos papás". Tenés derecho a conservar a los dos, al papá Roberto y al papito Jorge. También tenés razón al no permitir a los grandes -y admiro tanta valentía- que te exijan ese tipo de elección. No hay nada que elegir. Vos no tenés que elegir entre Jorge y Roberto. Porque según lo que hablamos y me hiciste saber, es que sentís que los dos son tus papás. Listo, eso es lo importante. Y así lo voy a escribir en esta sentencia", escribió Rey Galindo.

"Te anticipo que voy reconocer legalmente ese derecho a tener a tus papás en los papeles (a los dos) y a reconocer el derecho a vivir de esa forma y en familia. Esto quiere decir, que voy a hacer que el Estado registre en tu acta de nacimiento a Roberto además de Jorge y Lucía. A los tres: con lo cual vos vas a tener en los papeles (acta) dos papás y una mamá. Y con eso, ellos tres tienen los mismos derechos y obligaciones (ellos con vos y vos con ellos)", siguió.

La jueza también le explicó a la nena sobre las obligaciones de sus padres: "Básicamente son cuidarte, acompañarte en la vida, y asegurar tu bienestar físico y económico (alimentos, vivienda, estudios, etc.). Entre ellos deben organizarse para cuidar de vos (autorizaciones cuando vos salgas de viaje fuera del país o si decidieras casarte antes de los 18 años, derechos de comunicación con vos, cuidados personales, y esas cosas ¿sabes?)".

Según el fallo, al que accedió LA NACION, el texto dirigido a la nena fue escrito con una tipografía Comic Sans, usada generalmente para textos informales.

Al final del fallo, la jueza se pone a disposición de la nena: "Juli: quiero volver a invitarte a charlar conmigo, ya que esta decisión es fruto de haberte escuchado, cuando me hiciste ese pedido tan importante para vos, y por eso también es una respuesta muy importante. Para eso, podés venir al juzgado aquí, en Monteros, cualquier día por la mañana, o si vos querés, me avisás y yo voy hasta Amaicha, así te explico todo lo que aquí está escrito, y vos me cuentás qué te parece. También voy a invitar a tus padres, para que les explique personalmente lo que significa esta decisión. Otra opción es que podes llamarme a mi teléfono celular, aquí te lo paso", le dijo.