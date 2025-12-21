“Debemos proteger a nuestros hijos”: el país europeo que analiza regular las redes a los menores de 16 años

“Suiza debe hacer más para proteger a los niños de los riesgos de las redes sociales”, dijo este domingo la ministra del Interior, Élisabeth Baume-Schneider. Tras la reciente prohibición en Australia de las redes sociales para menores de 16 años, Baume-Schneider dijo que Suiza debería estudiar medidas similares.

“El debate en Australia y la Unión Europea es importante. También debe llevarse a cabo en Suiza. Estoy abierta a una prohibición de las redes sociales”, afirmó a SonntagsBlick la ministra, miembro de los socialdemócratas de centroizquierda. “Debemos proteger mejor a nuestros hijos”, agregó.

Elisabeth Baume-Schneider, ministra del Interior de Suiza Fuente: X

La ministra dijo que las autoridades deben estudiar qué debe restringirse para frenar los contenidos nocivos y abordar los algoritmos que se aprovechan de la vulnerabilidad de los jóvenes.

Aseguró que el debate comenzará el año próximo, con el apoyo de un informe en el que están trabajando, Y enumeró que hay diferentes aspectos para atacar la problemática que deben abordar, si restringirán el uso para adolescentes o la distribución de contenido peligroso. “No debemos olvidar las propias plataformas de redes sociales: deben asumir la responsabilidad de lo que consumen los niños y los jóvenes”, marcó.

La última medida adoptada a nivel local en Suiza sobre esta temática fue a principios de este mes cuando el Parlamento del cantón suizo de Friburgo votó a favor de prohibir que los niños usen teléfonos móviles en la escuela hasta que tengan unos 15 años.

“Los smartphones no son adecuados para niños, pero a menudo son indispensables para adolescentes. El factor crucial es cómo los padres guían el uso de sus hijos y cuál es su propia relación con sus teléfonos”, opinó Baume-Schneider y ahondó en que no busca demonizar a los smartphones, sino que el problema es cómo se utilizan.

En Australia, la restricción del uso de redes sociales para menores de 16 dejó de estar en manos de los padres y los colegios DAVID GRAY� - AFP�

En Australia, la medida busca que la restricción del uso de redes sociales deje de estar en manos de los padres y los colegios, y pase a depender del Estado. Desde la medianoche del 10 de diciembre, comenzó a regir la prohibición de uso de redes sociales para menores de 16 años, una regulación que fue aprobada por el Parlamento de ese país en noviembre pasado, a través de la Ley de Modificación de la Seguridad en Línea.

La medida obliga a las empresas tecnológicas a desactivar o eliminar las cuentas de los chicos de 16 años o menos y a impedir la creación de nuevos usuarios por parte de adolescentes en ese rango etario. La responsabilidad de un posible incumplimiento recaerá sobre estas compañías que estarán expuestas a potenciales multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos, equivalentes a unos 32,5 millones de dólares americanos.

La ley abarca a todas las plataformas consideradas como redes sociales con habilitación para operar en Australia; por ejemplo, TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, X, Reddit y Twitch, entre otras. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, declaró en varias ocasiones que el principal objetivo de esta norma es dar a los adolescentes más tiempo para crecer sin una potencial adicción a las redes y sin las presiones sociales que estas plataformas pueden agravar.

La prohibición se ha ganado los elogios de muchos padres y grupos que abogan por el bienestar de los niños, y ha suscitado las críticas de grandes empresas tecnológicas y defensores de la libertad de expresión.

La Ciudad promoverá una evaluación conjunta de medidas de restricción similares a las que están impulsando otros países Rick Rycroft - AP

El debate también está en Argentina. La ministra de Educación de la ciudad, Mercedes Miguel, convocó a una mesa de expertos para avanzar en varios frentes en el desarrollo de medidas de protección digital infantil. Prometió presentar ante el Consejo Federal de Educación –que nuclea a todos los ministros de esa área de las 24 jurisdicciones, con la coordinación del secretario de Educación, Carlos Torrendell– una iniciativa para impulsar de forma conjunta a nivel nacional un programa de acciones consensuadas, que contemplan desde cambios normativos, mayor investigación y hasta la evaluación conjunta de medidas de restricción similares a la de Australia.

La convocatoria de la mesa de expertos, de la que participaron unos 30 referentes a nivel nacional, entre investigadores del Conicet, Flacso, Unicef, fue un puntapié inicial para buscar avanzar en el debate e intentar alcanzar consensos en la protección digital infantil, término que se sintetizó como “PDI”, un concepto que la ciudad quiere instalar y en el que se quiere forjar como impulsora de la discusión.

El uso de celulares en las escuelas, cada vez más frecuente LA NACION

El Ministerio de Educación porteño limitó en agosto del año pasado de manera absoluta el uso de celulares en las aulas porteñas del nivel inicial y el primario y regularlo en el secundario. Cada escuela deberá incluir en su proyecto escolar una distinción entre los usos pedagógicos y recreativos de los celulares dentro del establecimiento.

El objetivo de la normativa es equilibrar la necesidad de prevenir adicciones y distracciones con el potencial educativo de las tecnologías digitales, así como también, promover espacios formativos para orientar en su uso seguro y responsable en todo momento de su desarrollo personal.

La legislatura bonaerense también avanzó en ese sentido y en septiembre de este año, se sancionó una ley que impide el uso de pantallas durante el tiempo que los estudiantes estén en establecimientos de educación pública o privada siempre que “su utilización no sea requerida por personal docente”.