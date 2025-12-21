Con batucada y mensajes de prevención: el Gobierno bonaerense presentó un spot para lanzar el operativo de verano

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, difundió este domingo en su canal de YouTube un spot protagonizado por efectivos de la Policía bonaerense y Bomberos para dar comienzo al Operativo de Sol a Sol 2025/2026, el despliegue de seguridad, salud y transporte previsto para la temporada de verano en destinos turísticos y puntos estratégicos de la provincia de Buenos Aires.

El video, de tres minutos, abre con una comunicación por handy entre agentes. “Atención a todo el personal con novedad”, se escucha del otro lado. “Sí, QRV operador, acá le copia rojo centro desde Mar del Plata”, responde el efectivo, antes de recibir la confirmación: “Todos preparados. Arranca Operativo de Sol a Sol 2025/2026″.

A partir de allí, el spot intercala imágenes de policías que se colocan el uniforme y el equipamiento de trabajo con escenas de una familia que se prepara para viajar, calzándose ojotas, armando valijas y cargando el auto rumbo a la costa. En paralelo, suena una reversión del tema “Yo te quiero dar”, de La Mosca, interpretada por la agrupación sinfónica de la Policía bonaerense, integrada por ocho músicos que aparecen tocando guitarras, trompetas, saxos y percusión.

La canción incorpora mensajes de prevención y asistencia. “En vacaciones, viajando en familia, está la policía para cuidarte bien. Operativo Sol en el verano, nosotros te cuidamos y descansás mejor”, se escucha en uno de los tramos, mientras se muestran escenas de patrullajes y puestos de control.

El particular spot de la Policía bonaerense sobre el inicio de los operativos en la costa

Más adelante, el spot incluye imágenes de controles de tránsito de rutina, con pedidos de documentación, test de alcoholemia y verificación del uso del cinturón de seguridad. En sintonía con esas escenas, la letra agrega: “Cuando manejes, no tomes. Recordalo. El cinto, abrochalo. Cuidar es la misión”.

Más adelante, con la banda otra vez en escena y un timbal, la letra sigue: “De sol a sol queremos dar algo de corazón. Vinimos a patrullar para que la pases mejor. De sol a sol a disfrutar. Sierras, mar a estar con vos. Si las normas respetas, todo será mucho mejor”.

En la parte final, el video muestra la llegada de la familia a Mar del Plata, con una foto frente al cartel de la ciudad, y material de archivo de operativos de temporadas anteriores, además de imágenes de carnavales, festivales y actividades turísticas. El cierre retoma el estribillo central con postales de familias y turistas en la playa.

Sobre el Operativo de Sol a Sol

El gobernador Axel Kicillof encabezó este viernes la presentación del Operativo de Sol a Sol 2025/26 en Santa Clara del Mar, en el marco del lanzamiento de la temporada de verano. El plan prevé un despliegue integral de seguridad, salud y transporte en destinos turísticos y puntos estratégicos de la provincia, con participación de distintas áreas del gobierno bonaerense y autoridades municipales.

“Hoy estamos lanzando uno de los operativos de Sol a Sol más grande de la historia: todas las áreas del Estado provincial están abocadas a cuidar la seguridad y la salud de los millones de argentinos que eligen disfrutar sus vacaciones en la provincia de Buenos Aires”, afirmó Kicillof, quien destacó que la iniciativa se lleva adelante “a pesar de la asfixia económica” y con el objetivo de garantizar el derecho al descanso.

En materia de seguridad, el operativo contará con más de 20.000 policías, 200 nuevos patrulleros y 60 motos, que realizarán tareas de prevención en la costa atlántica, las sierras y los lagos bonaerenses. También se reforzarán los recursos logísticos y tecnológicos en rutas clave para prevenir siniestros viales, fiscalizar el transporte y realizar controles de alcoholemia. “Vamos a estar presentes en toda la provincia para que nuestro pueblo pueda descansar y tener la tranquilidad que se merece”, sostuvo Alonso por su parte.

Axel Kicillof presentó el Operativo Sol 2026 en Santa Clara del Mar Mauro V. Rizzi

El dispositivo sanitario incluirá 35 ambulancias, un helicóptero sanitario y 18 postas del programa Marea Sanitaria, además del refuerzo del Sistema de Atención al Turista para emergencias. “Fortalecimos las guardias, la traumatología y las urgencias, incrementamos la flota de ambulancias y el personal de salud para cuidar a cada turista”, señaló el titular de la cartera de Salud, Nicolás Kreplak.

Por último, el operativo se complementará con acciones de promoción turística, cultural y comercial. Habrá paradores ReCreo, actividades culturales gratuitas, beneficios del Banco Provincia a través de Cuenta DNI y presencia en fiestas populares. “Mientras el Gobierno nacional abandona su responsabilidad de fomentar el turismo local, la Provincia redobla esfuerzos para sostener una actividad clave y garantizar una buena temporada”, completó el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Augusto Costa.