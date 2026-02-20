El error que pocos conocen al empezar a hacer ejercicio: “Es lo más importante

El kinesiólogo Emiliano Gallegos destacó en LN+ los cuidados iniciales a tener en cuenta cuando se retoma la actividad física; entender el cuerpo y aumentar la exigencia según cada persona, entre los puntos clave
- 2 minutos de lectura'
Con la vuelta a la rutina después de las vacaciones, muchas personas retoman o intensifican la actividad física. En una entrevista en LN+, el kinesiólogo Emiliano Gallegos advirtió que uno de los errores más frecuentes es empezar sin una adaptación progresiva. “Hay estructuras del cuerpo que tienen que adaptarse a las cargas”, explicó.
Según el especialista, el foco inicial no debería estar en cuánto peso se levanta ni en la intensidad extrema, sino en cómo se mueve el cuerpo. “Lo más importante es la técnica del ejercicio, no la carga, para no lesionarse”, sostuvo.
Por eso, recomendó comenzar con ejercicios básicos, permitir que el cuerpo se adapte y recién luego aumentar la exigencia según cada persona.
Evaluación, progresión y constancia
Gallegos señaló la importancia de evaluarse para entrenar de forma adecuada: “Lo fundamental es hacer una evaluación, preguntar por los hábitos y, a partir de eso, planificar”, explicó. El objetivo, indicó, es generar estímulos pequeños que permitan progresar día a día sin sobrecargar el organismo.
En ese marco, recomendó una frecuencia razonable: entrenar alrededor de tres veces por semana. Aun así, hizo una advertencia clave sobre el estilo de vida actual: “Siempre la balanza se inclina al sedentarismo”, dijo.
Y siguió: “Nos consideramos no sedentarios, pero muchas veces somos sedentarios que hacen deporte”, en referencia a quienes pasan la mayor parte del día sentados y concentran toda la actividad en un solo momento.
La importancia de la estructura del entrenamiento
Para reducir el riesgo de lesiones, el kinesiólogo destacó que toda rutina debería respetar tres etapas fundamentales:
- Calentamiento, para preparar músculos y articulaciones
- Entrenamiento, con ejercicios acordes al nivel de cada persona
- Vuelta a la calma, con estiramientos finales para evitar calambres y sobrecargas
Hábitos diarios y pausas activas
Más allá del gimnasio o el entrenamiento formal, Gallegos subrayó la importancia de romper con el sedentarismo cotidiano.
Las llamadas pausas activas pueden marcar la diferencia: “Si trabajamos ocho horas sentados, sirve bajar y subir escaleras en lugar del ascensor o hacer algunas sentadillas mientras se prepara un café”, ejemplificó.
- 1
En detalle: qué se sabe del hallazgo del cuerpo de la buceadora en Puerto Madryn
- 2
Encontraron el cuerpo de Sofía Devries, la joven buceadora desaparecida en Puerto Madryn
- 3
Quién era Sofía Devries, la joven que murió cuando buceaba en Puerto Madryn
- 4
Cambios en el secundario: la Ciudad de Buenos Aires reduce las faltas permitidas por año para terminar con el ausentismo reiterado