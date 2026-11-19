Un video publicado en redes sociales muestra, en pocos segundos, el antes y el después de uno de los comercios más perjudicados por el incendio y la explosión ocurridos en Remedios de Escalada, partido de Lanús. Con la canción “Sin principio ni final”, de Abel Pintos, como fondo musical, Iván De Cataldo, de Tiendas de Fiambres DC, reconstruyó el trabajo que realizó junto con sus compañeros para acondicionar y poner en funcionamiento el local, y mostró cómo quedó después de que las llamas arrasaran con sus instalaciones.

El emotivo video del dueño de uno de los locales destruidos en Remedios de Escalada

La secuencia comienza con las llamas del viernes pasado y luego con imágenes del proceso de preparación del establecimiento y avanza hasta mostrar el resultado de ese esfuerzo: una fachada pintada de amarillo y negro, iluminación exterior, amplios ventanales protegidos por rejas y un espacio acondicionado para la actividad comercial.

Hacia el final del video, las imágenes vuelven a cambiar abruptamente. Donde antes había un negocio terminado, aparecen paredes ennegrecidas, ladrillos expuestos, estructuras metálicas deformadas por las altas temperaturas y escombros acumulados entre los restos del techo.

El local de Tiendas de Fiambres DC antes del incendio, con la fachada acondicionada, iluminación exterior y sus instalaciones preparadas para la actividad comercial

El comercio fue uno de los tres establecimientos más afectados por el siniestro ocurrido el viernes pasado, cuando una empresa contratista que realizaba trabajos de renovación de redes para Metrogas dañó con una tuneladora un caño de gas de media presión.

La rotura provocó una fuga que, tras una hora de intentar contener, terminó en una explosión e incendio de grandes proporciones que alcanzó viviendas y locales comerciales de la zona. El episodio también dejó dos muertos, personas heridas, obligó a evacuar a numerosos vecinos y provocó importantes daños materiales.