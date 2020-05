Un vecino de Junín se sube a su techo para interpretar los grandes éxitos de Freddie Mercury

El encierro por la cuarentena de coronavirus llevó a un vecino de Junín a convertir el techo de su casa en un escenario. Vestido como Freddie Mercury , Javier Schenone , decidió entretener a las familias de toda la manzana con los hits de Queen y, luego de que sus vecinos comenzaran a filmarlo, se convirtió en viral rápidamente.

"Freddie vino a ponerle buena onda a esta situación dificil para todos", le dijo Schenone al Diario Democracia de la ciudad bonaerense. "Estaba acá en mi casa y me agarró una fuerte sensación de encierro de cuarentena", explicó al medio local. "Hablé con mi profesor de yoga y me tranquilicé, pero después me explotó la cabeza", apuntó Schenone. "Vi la película Bohemian Rapsody y me puse como él cuando me fui a afeitar: me dejé el bigotito y me peiné para atrás", agregó. "Subí al techo y empecé a imitarlo".

Según el vecino, las familias que viven en la misma manzana recibieron la sorpresa con mucho agrado. "Los vecinos flashearon al principio, ahora me quieren ver y les gustó", definió. Según le explicó a Diario Democracia , la necesidad de tener algún tipo de entretenimiento e interacción con otros seres humanos era compartida por todo el barrio. "Estoy en medio de la manzana asi que me filmaron desde distintos ángulos y quedaron unos videos geniales", contó.