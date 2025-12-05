Conrado Estol, neurólogo: “Cuando el cuerpo llega a 40°C, tenés un golpe de calor, y es muy grave”

El neurólogo Conrado Estol visitó los estudios de LN+, donde explicó que el golpe de calor ya no es una excepción estacional, sino una consecuencia directa del calentamiento global. Advirtió: “Cuando la temperatura llega a 35°C, con un cierto porcentaje de humedad, el cuerpo no evapora la transpiración”, lo que impide su mecanismo de defensa natural frente al calor.

En tanto, indicó que si la temperatura corporal sigue en ascenso, el cuadro se vuelve crítico: “Cuando el cuerpo llega a 40°C, tenés un golpe de calor, que es un tema muy grave. Tan grave que mueren 500.000 personas por año en el mundo”.

Conrado Estol: como prevenir un golpe de calor

Estol subrayó que el fenómeno afecta a más grupos que en el pasado: “Ahora de 65 a 75 también se ve riesgo de tener un golpe de calor, deportistas, gente de la construcción, gente rural…”, y remarcó que el problema ya no sorprende porque “es parte de la crisis climática, sabíamos que iba a ser un verano más caliente”.

Recordó además que muchas personas en riesgo no perciben el aumento térmico: “Una persona de 70 años puede estar dentro de una casa y no darse cuenta que el lugar se está calentando”, por lo que recomendó ventilación constante, ventiladores o aire acondicionado.

El especialista recomendó no exponerse al sol entre las 11 y las 17 horas Ricardo Pristupluk

Cómo prevenir un golpe de calor, según Estol

El especialista subrayó que “la alta mortalidad obliga a prevenir” y enumeró medidas concretas:

Evitar la exposición entre las 11 y las 17 horas

Tomar agua regularmente aunque no tengas sed

Usar ropa liviana y clara

No permanecer en autos estacionados: “En 10 minutos, el espacio puede subir 20°C, si está al sol y hacen 30°C”, afirmó.

Casi sobre el final de la nota pidió especial atención a pacientes cardíacos y personas medicadas, incluso jóvenes: “Hay gente más joven que tiene enfermedades cardiovasculares, que toma remedios, tampoco debería salir. Te tenés que cuidar”. Y cerró con un dato determinante: “Nunca había pasado que muera tanta gente por el calor”.