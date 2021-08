Javier Milei vivió un momento tenso en el programa de Ernesto Tenembaum

Javier Milei fue entrevistado por Ernesto Tenembaum quien entre otros temas le preguntó por qué razón no quería cruzarse con el periodista económico Jairo Straccia, después de que el precandidato del frente La Libertad Avanza se hubiera negado a participar del programa RM, que conduce Romina Manguel por A24, donde Straccia es panelista.

Tenembaum le hizo el planteo a Milei durante un diálogo telefónico en su programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con vos), en el que Straccia también trabaja como columnista económico. “Pusiste como condición para ir a un programa de televisión que no estuviera Jairo, que es un tipo educado y tranquilo, ¿Qué pasó, por qué pusiste esa condición?”, preguntó el conductor.

“Si alguien me llama, yo tengo la libertad de decidir si quiero ir o no. Punto uno. Dos, si te digo que voy solamente a un mano a mano, yo pacto las condiciones con las que voy a los programas, tengo las capturas del chat, no quiero encontrarme con otro formato. Si es un mano a mano, es un mano a mano”, respondió Milei, quien acaba de lanzar su precandidatura a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en un acto en la Plaza Holanda de Palermo.

“Pero una cosa es un panel y otra que no incluya a Jairo, ¿cuál es el problema? ¿Hay un problema personal?”, ahondó Tenembaum. “Yo tengo la libertad de elegir con quien hablar. Cuando considero que determinadas personas no me caen bien por actitudes del pasado, para evitar el conflicto, pido que no estén porque no quiero pelear con nadie”, argumentó Milei.

Momento tenso entre Milei, Straccia y Tenembaum

En ese momento, Straccia se sumó a la conversación y, cuando el diálogo se puso todavía más tenso, contó que, después de conocer las exigencias de Milei para evitar cruzárselo, se quedó con “una sorpresa bárbara”.

Javier Milei se cruzó con Jairo Straccia: “Yo tengo la libertad de elegir con quien hablar" Twitter

“Yo plantee abiertamente una entrevista mano a mano, que implica que no haya panel, porque en muchos paneles se agrede al invitado para generar determinadas reacciones”, amplió Milei.

“¿Hay algo que te caiga mal de Jairo?”, insistió Tenembaum, y enseguida Jairo agregó: “Yo me puse a revisar qué podría haber molestado a Milei: fue una nota que hice en Perfil en 2019 donde cuestioné fuerte si el combo liberal que propone no venía con cierta dosis de autoritarismo… no se si esto es el motivo de tu enojo, o cuando publicaste los recibos de sueldo de los legisladores y pusiste ‘lacras hijos de p...’”.

En este punto, Milei dijo: “Hay otros comportamientos que no tiene sentido traerlos acá, por eso decido no hablar, pero no importa, al margen de esta situación, también puedo contestar esto, y tiene que ver con la frase ‘yo no me metí acá para guiar corderos sino para despertar leones’. Yo voy a ir contra la ley de administración financiera del Estado, que tiene que ver con el financiamiento de los legisladores, voy a enviar un proyecto para renunciar a mi dieta, hoy eso no es posible, no alcanza con donarlo, eso sería hacer caridad con dinero ajeno, sería robarle a alguien para darle a otro, y eso está mal porque robar está mal”.

“¿Y tanto problema tenías si Jairo te preguntaba esto?”, lo cruzó Tenembaum. “No, cuando el productor me torea y me dice que voy (como entrevistado) a LA NACION, yo le planteo que en LA NACION son mucho más educados para preguntar y tratar a la gente”, detalló el economista, y enseguida aclaró: “De vuelta, el punto es el siguiente: si no te gusta como soy sabiendo como soy, no me invitás y se acabó, ¿Cuál es el problema?”, dijo y cerró el tema.

