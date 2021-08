La chicana de Axel Kicillof al gobierno de María Eugenia Vidal por la “desindustrialización”

Desde un acto en Luján con motivo de la inauguración de un parque industrial, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó con sarcasmo la gestión de su predecesora, María Eugenia Vidal. “Ministro de la desindustrialización podrían haber nombrado”, ironizó el gobernador.

Sobre el macrismo y Juntos por el Cambio, Kicillof disparó: “Ministro del desempleo, ministro de la destrucción del aparato productivo. Eso podrían haber nombrado porque eso es lo que generan los programas neoliberales. Y eso también es importante que se discuta en el parlamento nacional. Esta es una elección legislativa, pero se va a discutir qué pasa con los bancos, con las tarifas, con la industria, con el trabajo”.

El gobernador bonaerense se retrotrajo cuatro años atrás y apuntó contra la oposición: “Estábamos viviendo momentos complicados, y no por un virus; sino que estábamos viendo como día a día se aplicaban políticas. No había ministerio de Producción, no sé si hay que agregar una prueba. No tenían ministro de Producción y era difícil que se creara un parque industrial”.

Y agregó: “Ese desinterés, a pesar de que era el discurso del marketing, porque se decía estrictamente lo que la gente quería oír. Pero no era lo que hacían y muchas veces era lo contrario. Así vamos que una provincia desfallecía”.

Además, respondió a las críticas que recibieron sus medidas económicas: “Nos decían que en los modelos de las tarifas bajas no iba a haber inversión y se deterioraba el servicio. Pusieron las tarifas por el cielo y la inversión, nuevamente, cayó. Era una mentira, el tema era enriquecer a un grupo minúsculo de amigos”, consideró.

