La respuesta de Horacio Rodríguez Larreta cuando le preguntaron por los dichos de Fernando Iglesias

Horacio Rodríguez Larreta estuvo este lunes como invitado al tradicional pase que realizan en LN+ Eduardo Feinmann y Jonatan Viale. Allí, el jefe de Gobierno de Buenos Aires se refirió a las visitas a la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta, y también, a las declaraciones de Fernando Iglesias con respecto a este tema que generaron una controversia con la actriz Florencia Peña. “No estoy de acuerdo con los dichos de Iglesias”, señaló el titular del ejecutivo porteño.

Rodríguez Larreta estuvo como invitado este lunes en el pase entre los programas El Noticiero de LN+ y +Realidad. Cuando el dirigente estaba hablando de los distintos representantes del espacio de Juntos por el Cambio que competirán en las PASO, el próximo mes de septiembre, Feinmann le preguntó sobre los dichos de Fernando Iglesias.

Horacio Rodríguez Larreta: "El Kirchnerismo nunca quiso debatir"

“No estoy de acuerdo con sus dichos”, respondió Rodríguez Larreta. “Desde la Ciudad venimos defendiendo la igualdad en todo sentido y, especialmente, la igualdad de la mujer” -agregó el jefe de gobierno porteño-. Hicimos cosas bastante avanzadas en la Argentina, como por ejemplo darle la misma cantidad de tiempo libre en un embarazo al hombre que a la mujer”.

“Tenemos muchas mujeres en cargos directivos, ministras en la ciudad. Yo defiendo siempre la igualdad, los derechos de la mujer y siempre voy a estar en contra de esos comentarios”, añadió el jefe comunal.

Cabe recordar que, el tuit de Iglesias que generó la polémica, decía: “Para mi la señorita iba a ayudarlo a encontrar la perilla que enciende la economía para poner a la Argentina de pie”. Luego, habló de “escándalos sexuales”.

“¿Usted no se banca a los misóginos?”, preguntó Feinmann. “No estoy de acuerdo. No”, respondió Larreta, pero a continuación, aclaró: “Pero no saquemos el foco. El problema es la cuarentena vip de gente del gobierno, del kirchnerismo, que no cumplió la cuarentena. Los dirigentes tenemos que cumplir la norma y dar el ejemplo”.

La pregunta sobre los dichos de Iglesias tenían que ver con las opiniones del legislador de Juntos por el Cambio respecto de las visitas a la quinta presidencial de Olivos, que fueron consideradas misóginas por diversos referentes del oficialismo, e incluso de algunos representantes de la oposición.

La actriz Florencia Peña, que visitó Olivos en mayo de 2020, se sintió aludida por los mensajes de Iglesias y lo demandó por “violencia de género psicológica”. A su vez, un grupo de legisladoras oficialistas pidió la expulsión del diputado de la Cámara.

Las visitas a Olivos

Un rato antes, en la misma entrevista, el jefe de gobierno porteño había sido consultado sobre las visitas que se realizaron a la quinta de Olivos en tiempos en el que el país estaba bajo una estricta cuarentena por la pandemia de coronavirus.

“Lo de la Quinta de Olivos está mal -expresó-. Está mal que en el mayor momento de angustia de la gente, cuando no se podía salir de sus casas, los chicos no iban a la escuela, hubo un festejo y encuentros sociales”.

“¿Está mal o es inmoral?”, preguntó Viale. “Es ilegal para empezar, que es lo más grave. Había una norma que decía que no se podía, en un momento de mucha angustia en la gente. Es bueno que haya salido a la luz y entiendo que la justicia está investigando”, respondió el mandatario porteño.

“No había clases presenciales para los chicos, pero había clases para Dylan (el perro de Alberto Fernández)”, expresó Feinmann. “Eso no lo había leído -se sorprendió Larreta-. No sabía. Lo mismo, está mal. Obvio que está mal. Me genera bronca”.

