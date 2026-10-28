El Gobierno confirmó que Flávio Bolsonaro despegó desde Puerto Iguazú; el FMI aprobó la tercera revisión del acuerdo

El Gobierno confirmó que Flávio Bolsonaro despegó a la madrugada desde Puerto Iguazú . El excandidato brasileño ingresó por tierra a la Argentina el martes a las 22:50 junto a su familia. El asesor de la Casa Rosada Santiago Caputo estuvo presente para el despegue de la aeronave privada, que viajó con destino a Guayaquil, Ecuador. Crece la sospecha sobre la participación del Gobierno en la maniobra de huida. La justicia de Brasil le había prohibido salir del país a Bolsonaro por causas de lavado de dinero y evasión.

El excandidato brasileño ingresó por tierra a la Argentina el martes a las 22:50 junto a su familia. El asesor de la Casa Rosada Santiago Caputo estuvo presente para el despegue de la aeronave privada, que viajó con destino a Guayaquil, Ecuador. Crece la sospecha sobre la participación del Gobierno en la maniobra de huida. La justicia de Brasil le había prohibido salir del país a Bolsonaro por causas de lavado de dinero y evasión. El FMI aprobó la tercera revisión del acuerdo con la Argentina . El Directorio del Fondo Monetario Internacional debe dar luz verde al acuerdo a nivel técnico. La decisión abre la posibilidad de un nuevo desembolso por US$900 millones. Los técnicos del organismo destacaron “los resultados impresionantes del gobierno pese a una coyuntura mundial más compleja”.

El Directorio del Fondo Monetario Internacional debe dar luz verde al acuerdo a nivel técnico. La decisión abre la posibilidad de un nuevo desembolso por US$900 millones. Los técnicos del organismo destacaron “los resultados impresionantes del gobierno pese a una coyuntura mundial más compleja”. Milei visita Catamarca por primera vez desde que comenzó su gestión . El mandatario fue recibido por el gobernador Raúl Jalil: juntos van a viajar al Salar del Hombre Muerto, donde la minera Río Tinto inaugura una planta de producción de carbonato de litio con una inversión amparada por el RIGI. Al mediodía, el mandatario va a volar hacia Salta, desde donde va a regresar a Buenos Aires.

El mandatario fue recibido por el gobernador Raúl Jalil: juntos van a viajar al Salar del Hombre Muerto, donde la minera Río Tinto inaugura una planta de producción de carbonato de litio con una inversión amparada por el RIGI. Al mediodía, el mandatario va a volar hacia Salta, desde donde va a regresar a Buenos Aires. Chocaron dos trenes de alta velocidad en España . El accidente ocurrió en Toledo, cuando una de las formaciones embistió a la otra por detrás: dos vagones cayeron en un terraplén. Se desconoce aún la cantidad exacta de personas fallecidas y heridas: el Gobierno apunta a un error humano.

El accidente ocurrió en Toledo, cuando una de las formaciones embistió a la otra por detrás: dos vagones cayeron en un terraplén. Se desconoce aún la cantidad exacta de personas fallecidas y heridas: el Gobierno apunta a un error humano. Terminó la fecha 14 del Clausura. Argentinos le ganó a Independiente Rivadavia 1 a 0 en La Paternal. Con este resultado, el Bicho alcanzó a Boca en la cima de la tabla anual, aunque posee peor diferencia de gol. Además, se aseguró el pase a los playoffs al alcanzar también a Rosario Central en la punta de la Zona B.

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