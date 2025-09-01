El Gobierno dio un paso clave para vender un mega terreno del Ejército en Palermo

El gobierno nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), anunció este lunes la venta por subasta pública del predio ubicado en la avenida Bullrich y Cerviño, en donde hoy se encuentra el centro comercial Portal Palermo. La subasta del terreno se llevará a cabo el próximo 6 de octubre.

En el terreno, que tiene una superficie aproximada de 42.000 metros cuadrados, hoy funciona un centro comercial con varios locales, pero es conocido por las sucursales del supermercado Jumbo y de Easy. También se encuentra el Pabellón del Centenario, un edificio construido en 1910, declarado Monumento Histórico Nacional en 2010, y en plena etapa de puesta en valor desde 2023, luego de que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ordenara su restauración, en 2022, a la empresa que concesiona el predio, Cencosud S.A.

El predio tiene casi 42.000 metros cuadrados, y un valor de venta de $109.200 millones

La subasta de este predio clave se da en el contexto de la enajenación de varios inmuebles pertenecientes al Estado, que, como ya había afirmado en julio el ministro de Economía, Luis Caputo, en el Summit 2025, apuntan incrementar los dólares y acumular reservas. En este caso, el valor de venta, según se estableció en agosto, es de $109.200 millones, o US$81.797.752. El monto lo estableció el Tribunal de Tasaciones de la Nación, y podía incrementarse en función de la puja.

Ya en octubre del año pasado, el Decreto 950 estableció como consigna, en la política económica de esta gestión, tomar las “medidas tendientes a eficientizar el rol del Estado”, por lo cual imponía la “necesidad de impulsar la venta de inmuebles [...] que resultan innecesarios para su gestión”. También determinaba: “La presente medida tiene por objeto lograr un funcionamiento mejor y más eficiente de la Administración Pública”.

El Pabellón del Centenario fue construido en 1910 para los festejos de la Revolución de Mayo Gentileza

Desprenderse de este tipo de inmuebles tiene el objetivo de engrosar las arcas del Estado: “Con el fin de ayudar a superar la crisis que enfrenta la economía de nuestro país y conjurar el grave riesgo de un deterioro de la situación social imperante, resulta oportuna la implementación de medidas como la que se impulsa”, continuaba.

La AABE también lo explicó ahora en diálogo con LA NACION: “Esta política se enmarca en el Decreto 950/24, que faculta a la AABE a disponer, transferir o enajenar más de 400 propiedades del Estado nacional consideradas innecesarias, sin destino o subutilizadas. El objetivo es optimizar el uso de los activos públicos y generar ingresos fiscales para fortalecer las cuentas nacionales”, sostuvieron, aunque, en este caso, la venta se da por el cese de la concesión.

Se trata de tierras que pertenecen, hasta el momento, al Ejército Argentino, bajo la órbita del Ministerio de Defensa. La concesión entera la tenía la empresa chilena Cencosud S.A., que en el 94 firmó un convenio con la Dirección de Construcciones del Ejército Argentino para habilitarle la explotación del lugar por un plazo de 20 años. A esto se sumaba la posibilidad de extensiones por dos períodos consecutivos de 60 meses cada uno, es decir, 10 años más.

Subasta pública de propiedad de Av. Cerviño Nº 4820/50 esq. Av. Bullrich Nº 345

Pero a finales de noviembre de 2024, la compañía y la AABE suscribieron otro convenio, esta vez, de desocupación. En él se detalla que, luego de haberle concedido extensiones del contrato luego de que se cumplieran esos primeros 20 años, finalmente hubo un último vencimiento contractual, el 30 de noviembre del año pasado. El documento decía que la empresa debía restituir el inmueble en un plazo que preveía la regularización de las condiciones de uso y ocupación, “hasta tanto se pueda otorgar la tenencia [...] a quien resultare adjudicatario del proceso de subasta pública que está siendo impulsado por el Estado Nacional”.

Como primer paso, el 12 de agosto de este año, también a través del Boletín Oficial, la AABE publicó la resolución que permitía desafectar el predio de Cerviño y Bullrich, pese a que el Informe de Ocupación y Uso de Bienes del Estado que se realizó el 2 de junio estableció que “el estado general del inmueble es bueno”.

Pabellón del Centenario, un edificio histórico que está en el predio de Easy y Jumbo de avenida Bullrich Santiago Filipuzzi

Ahora, las mismas fuentes de la agencia nacional dijeron que, en el objeto de la venta, se incorporan los lineamientos que establece el Código Urbanístico vigente: “Prevé destinar un 65% de la superficie a espacios verdes y de uso público, mientras que el 35% restante podrá ser destinado a proyectos urbanos con usos mixtos y servicios". Desde 1994 no se encontraba afectado al uso público por la concesión que tenía con Cencosud.

Pabellón del Centenario

En el terreno que se subastará funciona también el Pabellón del Centenario, un monumento nacional que está en etapa de remodelación. Por esto, en la resolución de la subasta hacen mención a un informe que hizo la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos en julio, en el cual estableció los condicionantes sobre las posibles edificaciones en el lugar, y puso el énfasis en ese espacio con protección.

Pabellón del Centenario Gentileza

Luego del fallo de la Corte que reglamentó su puesta en valor, Cencosud está llevando adelante los arreglos, ya hace casi dos años. La primera etapa, explicaron en su momento, consistió en hacer un reacondicionamiento integral. El edificio, de principios del siglo pasado, fue una obra del arquitecto italiano Virginio Colombo, construido como parte de los festejos de los 100 años de la Revolución de Mayo.

En 2017, la AABE había intentado cambiar la funcionalidad del predio mediante un decreto presidencial que habilitaba la posibilidad de que ahí se generara un espacio público con emprendimientos privados. A pesar de la ley aprobada en la Legislatura, y del convenio firmado con la Sociedad Central de Arquitectos, la idea no se concretó.

El último avance concreto y visible en estas intervenciones fue en enero de este año, cuando se volvieron a colocar las esculturas femeninas que rodean la cúpula en forma de orbe, una obra del artista Julio Ricciardi y, quizás, una de las piezas más características y fundamentales que corona el edificio histórico.

La AABE aclaró al respecto de este espacio: “El predio del Pabellón del Centenario se encuentra fuera del polígono afectado por el procedimiento de subasta. La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos (CNMLBH) definió las áreas de amortiguación y demás parámetros de preservación. Estos lineamientos forman parte de la documentación del pliego”.

La restauración continúa en manos de Cencosud, como explicaron, y como no forma parte del polígono afectado, su uso final se establecerá en etapas posteriores. “No obstante, los lineamientos de la CNMLBH garantizarán su integración armónica al proyecto urbano, preservando su valor patrimonial”, aseguraron.

El futuro del predio se remonta, todavía, un poco más atrás. En 2019, la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) había lanzado el Concurso Nacional de Ideas “Pabellón del Centenario y su entorno”, para formular un proyecto de ideas urbanísticas en el sector. Este fue impulsado por la AABE, y apuntaba a esa integración del porcentaje público y privado, como usos turísticos, residenciales y comerciales.

Una ilustración de cómo quedaría representado el proyecto ganador, con el Pabellón del Centenario incorporado al espacio público

El ganador fue Juan Martín Flores, en colaboración con Matías Erguy Grill, Evelyn Andino, Nicolás Medel y Martín León. Flores habló con LA NACION y dijo que la construcción de la normativa actual surgió de esa propuesta ganadora, que establecía una plancheta de definición del predio en relación con la parte privada, es decir, el parcelamiento: de ese 35%, 75.000 metros cuadrados son de capacidad constructiva, dijo, y el plano de subdivisión y del parcelamiento que hoy se publicó surge de aquel concurso. Ellos firmaron, en ese entonces, un acuerdo con la AABE para hacer un primer diseño de la normativa, que se centraba en cómo trasladar la idea a un plano legal de diseño urbano.

“Creo que el que esté interesado en comprar va a ver mucho de nuestra propuesta, y nos podría llamar para adecuarla en función de esos intereses. Por un lado está la parte privada, el parcelamiento y su ocupación, pero por la parte pública. Nosotros tenemos intenciones de poder intervenir en ese diseño, porque el concurso no era solo una condición urbana, sino del espacio público, en relación con las veredas, al jardín, al parque que vincula el Pabellón, etc.”.