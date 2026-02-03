El gobierno español anunció que prohibirá las redes sociales a los menores de 16 años

El presidente español, Pedro Sánchez, anunció esta mañana que su gobierno pretende avanzar en la prohibición del acceso a las redes sociales para todos los españoles menores de 16 años.

“Hoy en día, nuestros hijos están expuestos a un espacio en el que nunca se pretendió que navegaran solos”, dijo durante su discurso en la Cumbre Mundial de Gobiernos, en Dubai, donde definió las redes sociales como un sitio de “adicción, abuso, pornografía, manipulación, violencia”.

“Les protegeremos del salvaje Oeste digital”, agregó.

La iniciativa tiene el mismo espíritu que la aplicada en Australia en diciembre pasado. En este país, las empresas tecnológicas fueron obligadas a eliminar las cuentas de los chicos de 16 años o menos y a impedir que adolescentes de este rango etario creen nuevos usuarios. Es una medida similar a las que actualmente se están debatiendo en Francia, Portugal y Grecia.

En el caso de España, la medida forma parte del paquete de cinco iniciativas con las que su gobierno de Sánchez pretende garantizar un entorno digital seguro. Sánchez no detalló cuándo ni de qué manera planea lograr la implementación de estas propuestas, por lo que no se sabe con exactitud si realmente podrá implementarlas. Su gobierno no cuenta con una mayoría parlamentaria.

“Las redes sociales se han convertido en un Estado fallido, donde se ignoran las leyes y se toleran los delitos”, dijo durante su discurso en Dubai.

Para lograr que la restricción de los menores de 16 años a las redes sociales realmente funcione, detalló, primero se deberá obligar a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad, una medida que ya es contemplada en el proyecto de ley de protección de los menores en los entornos digitales que se encuentra en tramitación en el Congreso español.

“Las plataformas deberán implementar sistemas eficaces de verificación de la edad, no solo casillas de verificación, sino barreras reales que funcionen”, detalló el mandatario español.

Anunció también que su gobierno planea cambiar las leyes para que “los ejecutivos de las plataformas sean legalmente responsables de muchas infracciones que se producen en sus sitios web”.

“Esto significa que los directores generales de estas plataformas tecnológicas se enfrentarán a responsabilidades penales por no eliminar contenidos ilegales o que inciten al odio”, dijo, y sumó: “Las redes sociales, sus empresas, son más ricas y más poderosas que muchos países, incluyendo el mío. Pero su poder e influencia no nos deben dar miedo porque nuestra determinación es mayor”.

Sánchez también anunció la intención de su gobierno de tipificar como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenidos ilegales. “Es algo que se crea, se promociona y se difunde por determinados actores a los que investigaremos, así como a las plataformas cuyos algoritmos amplifican la desinformación a cambio de beneficios. Se acabó ocultarse bajo el código y decir que la tecnología es neutra”, dijo.

Otra de las medidas que su gobierno planea aplicar consiste en la investigación de delitos digitales. “Mi Gobierno va a trabajar con nuestra Fiscalía para investigar y enjuiciar los delitos cometidos por Grok [la inteligencia artificial de X], TikTok e Instagram. Vamos a tener una tolerancia cero en estas cuestiones y vamos a defender nuestra soberanía digital contra cualquier tipo de coerción extranjera”, informó.

El caso Australia

Australia fue el primer país del mundo en avanzar con una medida de estas características. Allá, la prohibición de acceso a las redes sociales de los menores de 16 años comenzó a aplicarse el 10 de diciembre pasado, hace más de un mes y medio. La medida fue aprobada por el parlamento en noviembre de 2024, a través de la Ley de Modificación de la Seguridad en Línea.

Desde el 10 de diciembre, tal como estaba previsto, miles de adolescentes que tenían cuentas en estas plataformas digitales perdieron el acceso a las mismas. Tras la medida, afirmaron las autoridades australianas, la restricción del uso de redes sociales dejó de estar en manos de los padres y las escuelas, y pasó a depender del Estado. Desde entonces, la responsabilidad de un posible incumplimiento recae sobre las tecnológicas, que están expuestas a potenciales multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos, equivalentes a unos 32,5 millones de dólares americanos.

La ley abarca a todas las plataformas consideradas como redes sociales con habilitación para operar en Australia; por ejemplo, TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, X, Reddit y Twitch, entre otras. Para asegurar el cumplimiento de la norma, la regulación establece que las tecnológicas deberán tomar “medidas razonables”, a riesgo de ser multadas.

La medida y su aplicación provocan opiniones de lo más variadas no solo entre pedagogos y expertos en tecnología, sino también entre los mismos menores afectados por la medida.

“Antes todo el mundo usaba las redes sociales para chatear. Las principales eran Snapchat y TikTok. Ahora nos afectó a todos porque nadie tenía el número de teléfono del otro: no teníamos números, sino perfiles, y así nos conectábamos”, contó a LA NACION Ben, un australiano de 13 años, quien consideró que la medida le parece “una buena idea”, aunque reconoció que tuvo impacto en su curso y en su grupo etario.

Hay menores que cuestionan la medida y destacan los problemas de comunicación que comenzaron a surgir entre ellos, mientras que otros dicen sentirse aliviados.