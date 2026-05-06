Qué se sabe del brote de hantavirus en el crucero hoy: nuevos casos, alertas y polémica en España

Un crucero que partió desde Ushuaia, Argentina, quedó en el centro de una alerta sanitaria internacional tras un brote de hantavirus que ya dejó al menos tres muertos y varios infectados a bordo. La embarcación partió el 1° de abril pasado y ahora se encuentra frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde, Sudáfrica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) acordó el martes con España que el crucero polar, varado desde hace tres días, siga su periplo a las islas Canarias, donde desembarcarían los 149 viajeros de 23 nacionalidades. Sin embargo, Canarias rechaza recibir al barco afectado por hantavirus pese a la decisión de España. “Esta medida no se basa en ningún criterio técnico, ni existe información suficiente para tranquilizar al público o garantizar su seguridad”, dijo Fernando Clavijo, presidente de las islas.

Hoy he pedido una reunión con el presidente Sánchez ante la falta de coordinación e información sobre el crucero afectado por un brote de Hantavirus#Canarias actúa siempre con responsabilidad, pero no puede aceptar decisiones tomadas de espaldas a las instituciones canarias y… pic.twitter.com/j19XbGgn5m — Fernando Clavijo (@FClavijoBatlle) May 6, 2026

A su vez, el funcionario reclamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Canarias actúa siempre con responsabilidad, pero no puede aceptar decisiones tomadas de espaldas a las instituciones canarias y sin suficiente información a la población”.

Sánchez convocó una reunión con los ministerios de Interior, Sanidad y Transporte THOMAS COEX - AFP

Confirman que circula la cepa Andes

Los tres pacientes con síntomas compatibles con hantavirus fueron evacuados del crucero que permanece fondeado frente a Cabo Verde, en el Atlántico, en medio de un brote que ya dejó tres muertos a bordo. Las autoridades sanitarias confirmaron que se identificó la cepa Andes, que puede transmitirse de persona a persona.

Según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), los tres pacientes evacuados eran considerados casos sospechosos y fueron trasladados avión para su evaluación en centros médicos especializados. Dos de ellos presentaban síntomas agudos al momento del operativo y el tercero había tenido contacto estrecho con uno de los pasajeros que murió a bordo el 2 de mayo.

El traslado de uno de los pasajeros con un cuadro grave de hantavirus OMS

Protocolo de emergencia, activado

A bordo hay turistas y tripulación de 23 nacionalidades, bajo un protocolo de emergencia activado en su nivel más alto -3 del plan Shield-, que implica medidas de aislamiento, controles sanitarios estrictos, monitoreo permanente y la imposibilidad de desembarcar sin autorización de las autoridades locales.

Cómo se originó el brote en el barco

El foco se detectó en el crucero MV Hondius, operado por la compañía Oceanwide Expeditions. El primer caso fue el de un pasajero de 70 años que desarrolló síntomas durante la travesía y murió en el barco. Su cuerpo fue trasladado luego a la isla de Santa Elena.

Su esposa, de 69 años, también se contagió y falleció tras ser evacuada a un hospital en Johannesburgo. Ambos eran oriundos de los Países Bajos. La tercera víctima fatal seguiría a bordo del buque, según las primeras informaciones.

Qué dicen las autoridades sanitarias

Desde la Organización Mundial de la Salud buscaron llevar tranquilidad al señalar que el riesgo para la población general es bajo. “No hay ningún motivo para ceder al pánico, ni para imponer restricciones de viaje”, indicaron, y remarcaron que el virus no se transmite fácilmente entre personas.

El comunicado del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus

En la Argentina, el Ministerio de Salud de Tierra del Fuego aseguró que no existen casos confirmados en la provincia ni vínculo epidemiológico con el brote detectado en el crucero. También recordó que las zonas endémicas del hantavirus en el país se concentran principalmente en regiones cordilleranas de Neuquén, Río Negro y Chubut.

El crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde - - AFP

El Ministerio de Salud de la Nación informó este lunes que mantiene un monitoreo permanente de los casos de hantavirus reportados en el crucero. Según informaron, el seguimiento se realiza con el fin de recaudar información, acompañar la investigación e indagar en los antecedentes.

Qué es el hantavirus y por qué preocupa

El hantavirus es una enfermedad viral grave que se transmite a los humanos por el contacto con roedores infectados, especialmente a través de partículas presentes en su orina, saliva o heces.

Los síntomas iniciales pueden confundirse con una gripe —fiebre, dolores musculares, náuseas—, pero en los casos más severos puede evolucionar rápidamente hacia un cuadro respiratorio crítico, con acumulación de líquido en los pulmones y riesgo de shock.

El hantavirus es una enfermedad viral grave que se transmite a los humanos por el contacto con roedores infectados Frank Franklin II - AP

El episodio en el crucero ocurre en un contexto de aumento de casos en la Argentina, donde en 2025 se registraron al menos 22 muertes por esta infección, lo que llevó a reforzar las alertas sanitarias y el monitoreo epidemiológico.