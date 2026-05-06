Qué es la ciclogénesis y cuándo impactará con fuertes tormentas y brusco descenso de temperatura: las zonas más críticas

El mes de mayo comenzó con condiciones meteorológicas atípicas, que incluyeron algunos días con altas temperaturas, humedad y un ambiente inestable. En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió un cambio marcado con el ingreso de aire más frío y la llegada de fuertes tormentas.

Anticipó además la formación de una ciclogénesis, un fenómeno que podría extender la inestabilidad durante varios días y generar cambios bruscos de temperatura, lluvias persistentes y ráfagas de viento.

El pronostico del tiempo

Qué es la ciclogénesis

La ciclogénesis es el proceso de formación o intensificación de un sistema de baja presión en la atmósfera. Se origina por una caída abrupta de la presión atmosférica que obliga al aire a reacomodarse, lo que puede derivar en condiciones de tiempo adverso.

Este fenómeno suele estar asociado a vientos intensos, lluvias persistentes y un aumento de la inestabilidad, aunque no siempre produce tormentas severas.

En el escenario actual, su desarrollo se vincula con el choque entre una masa de aire cálido y húmedo y el ingreso de aire más frío, lo que favorece la formación de sistemas de baja presión sobre el este del país.

La ciclogénesis traería un descenso térmico en la Ciudad Fabián Marelli

Cuándo impactará y cuánto durarán los cambios

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el proceso comenzará a sentirse este miércoles y podría extenderse durante varios días. Se prevé un período con condiciones inestables, marcado por lluvias, descenso térmico y viento.

El jueves se espera una temperatura mínima de 16°C. A la tarde, la temperatura máxima será de 20°C. El viernes se prevé una mínima de 8°C y máxima de 14°C.

El sábado, en tanto, se estima una mínima de 9°C y una máxima de 14°C, mientras que el domingo la mínima tocará los 7°C y la máxima 16°C.

Pronóstico del tiempo en la Ciudad

Las zonas afectadas y las alertas vigentes

El fenómeno impactará en casi la totalidad del país. El organismo mantiene alertas amarillas y naranjas por tormentas en distintas provincias. En algunos sectores se previeron lluvias acumuladas de entre 20 y 70 milímetros, con ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo.

En las zonas bajo alerta naranja, el volumen de agua podría alcanzar los 100 milímetros, acompañado de ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y mayor intensidad en los fenómenos.

Ráfagas de viento en la ciudad de Buenos Aires Osvaldo Fanton - Télam

En tanto, Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, Córdoba, La Pampa, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta están bajo alerta.

Medio país bajo alerta, según el SMN

Medidas de prevención del SMN ante lluvias y tormentas