Qué es la ciclogénesis y cuándo impactará con fuertes tormentas y brusco descenso de temperatura: las zonas más críticas

El Servicio Meteorológico Nacional prevé un período prolongado de inestabilidad con descenso térmico; el fenómeno se originó por una caída de la presión atmosférica
- 3 minutos de lectura'
El mes de mayo comenzó con condiciones meteorológicas atípicas, que incluyeron algunos días con altas temperaturas, humedad y un ambiente inestable. En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió un cambio marcado con el ingreso de aire más frío y la llegada de fuertes tormentas.
Anticipó además la formación de una ciclogénesis, un fenómeno que podría extender la inestabilidad durante varios días y generar cambios bruscos de temperatura, lluvias persistentes y ráfagas de viento.
Qué es la ciclogénesis
La ciclogénesis es el proceso de formación o intensificación de un sistema de baja presión en la atmósfera. Se origina por una caída abrupta de la presión atmosférica que obliga al aire a reacomodarse, lo que puede derivar en condiciones de tiempo adverso.
Este fenómeno suele estar asociado a vientos intensos, lluvias persistentes y un aumento de la inestabilidad, aunque no siempre produce tormentas severas.
En el escenario actual, su desarrollo se vincula con el choque entre una masa de aire cálido y húmedo y el ingreso de aire más frío, lo que favorece la formación de sistemas de baja presión sobre el este del país.
Cuándo impactará y cuánto durarán los cambios
Según el Servicio Meteorológico Nacional, el proceso comenzará a sentirse este miércoles y podría extenderse durante varios días. Se prevé un período con condiciones inestables, marcado por lluvias, descenso térmico y viento.
El jueves se espera una temperatura mínima de 16°C. A la tarde, la temperatura máxima será de 20°C. El viernes se prevé una mínima de 8°C y máxima de 14°C.
El sábado, en tanto, se estima una mínima de 9°C y una máxima de 14°C, mientras que el domingo la mínima tocará los 7°C y la máxima 16°C.
Las zonas afectadas y las alertas vigentes
El fenómeno impactará en casi la totalidad del país. El organismo mantiene alertas amarillas y naranjas por tormentas en distintas provincias. En algunos sectores se previeron lluvias acumuladas de entre 20 y 70 milímetros, con ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo.
En las zonas bajo alerta naranja, el volumen de agua podría alcanzar los 100 milímetros, acompañado de ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y mayor intensidad en los fenómenos.
En tanto, Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, Córdoba, La Pampa, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta están bajo alerta.
Medidas de prevención del SMN ante lluvias y tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
- 1
Suben a siete los casos vinculados a hantavirus en el crucero que partió de la Argentina y permanece frente a África
- 2
Presentan un amparo con 850.000 adhesiones para suspender la reforma de la Ley de Glaciares
- 3
El desconcertante caso del niño desaparecido y la madre que negó su existencia
- 4
Sally Gardner, escritora: “Mi adicción a las compras se apoderó de mi vida y ahora me doy cuenta de qué la causó”