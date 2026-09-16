El Gobierno prevé una inflación del 18% para 2027; creció en agosto la cantidad de juicios por riesgos laborales

El Gobierno envió a Diputados el Presupuesto 2027 . Prevé una inflación del 18% para el próximo año y un dólar que llegará a $1847,60 a fin de año. La estimación del crecimiento del PBI es del 4% y una suba del salario promedio del 25,4%. “Será la primera vez en nuestra historia con cuatro años consecutivos de superávit en la línea financiera sin estar el país en default”, dijo el ministro Caputo.

Prevé una inflación del 18% para el próximo año y un dólar que llegará a $1847,60 a fin de año. La estimación del crecimiento del PBI es del 4% y una suba del salario promedio del 25,4%. “Será la primera vez en nuestra historia con cuatro años consecutivos de superávit en la línea financiera sin estar el país en default”, dijo el ministro Caputo. Creció en agosto la cantidad de juicios por riesgos laborales . Hubo casi 15.000 demandas según las ART y es el segundo mes con mayor cantidad de casos en los 30 años del sistema: representa un incremento interanual de 11,3%. Se proyecta, según la Unión de ART, que el año va a cerrar con poco más de 138.000 causas iniciadas.

Hubo casi 15.000 demandas según las ART y es el segundo mes con mayor cantidad de casos en los 30 años del sistema: representa un incremento interanual de 11,3%. Se proyecta, según la Unión de ART, que el año va a cerrar con poco más de 138.000 causas iniciadas. La Reserva Federal de Estados Unidos define si sube las tasas de interés . Hay expectativa en los mercados globales por el anuncio. Según los analistas, lo más probable es que la Fed disponga una suba de 0,25 puntos porcentuales en la tasa de interés: así pasaría del rango actual de 3,5-3,75% al de 3,75-4%.

Hay expectativa en los mercados globales por el anuncio. Según los analistas, lo más probable es que la Fed disponga una suba de 0,25 puntos porcentuales en la tasa de interés: así pasaría del rango actual de 3,5-3,75% al de 3,75-4%. Boca clasificó a las semifinales de la Sudamericana . Eliminó en Brasil a San Pablo después de empatar 1 a 1 el partido de vuelta de los cuartos de final. El Xeneize ganó la serie por 2-1 y está entre los cuatro mejores del torneo: va a enfrentar a Vasco da Gama en la semifinal. “Estoy orgulloso del grupo”, dijo Rodolfo Arruabarrena tras la clasificación.

Eliminó en Brasil a San Pablo después de empatar 1 a 1 el partido de vuelta de los cuartos de final. El Xeneize ganó la serie por 2-1 y está entre los cuatro mejores del torneo: va a enfrentar a Vasco da Gama en la semifinal. “Estoy orgulloso del grupo”, dijo Rodolfo Arruabarrena tras la clasificación. Leo Messi tendrá su partido despedida de la Selección en el país. El capitán fue incluido en la lista de convocados para los amistosos de la próxima fecha FIFA: el homenaje será en el Monumental ante Benín el 6 de octubre. La confirmación llegó a través de un video publicado por el presidente de AFA, Claudio Tapia, quien también detalló que van a invitar a todos los campeones del mundo de Qatar.

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