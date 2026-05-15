Miami se sube a la polémica sobre presencia del ICE en el Mundial: la actualización que preocupa a los migrantes

A menos de un mes para el inicio del Mundial 2026, los migrantes que permanecen en Estados Unidos con situación irregular y planean asistir a los partidos continúan atentos a las definiciones sobre los operativos de seguridad alrededor de los estadios. Funcionarios federales confirmaron recientemente que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) podrían colaborar en tareas vinculadas al torneo, entre ellos el Hard Rock Stadium de Miami.

Mundial 2026 en Miami: qué tareas podría realizar el ICE cerca de los estadios

De acuerdo con NBC News, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) señalaron que la agencia puso personal a disposición de departamentos de policía locales y organismos federales para reforzar la seguridad en los perímetros de los eventos deportivos.

El DHS aseguró que los agentes no realizarían controles de estatus migratorio durante los encuentros (Photo by Rudy Carezzevoli / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) RUDY CAREZZEVOLI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Uno de los funcionarios sostuvo que los agentes “brindarán seguridad cuando se les solicite, pero no realizarán controles de estatus migratorio”. También indicó que la utilización de uniformes dependerá de cada sede. Hasta el momento no está claro si alguna agencia local o nacional aceptó formalmente la oferta realizada por el DHS.

Según indicaron los funcionarios citados por NBC News, el ICE tampoco emitió instrucciones internas para impedir que sus agentes actúen en los alrededores de los estadios durante el Mundial.

DHS evita descartar operativos migratorios durante el Mundial 2026

En una entrevista exclusiva concedida a CBS News el 13 de mayo, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, sostuvo que el ICE no estará presente en la Copa Mundial “para detener a la gente”, aunque evitó excluir operativos migratorios durante el certamen.

El funcionario sostuvo que, cuando los agentes participan en grandes eventos deportivos, no están allí “para hacer cumplir las leyes de inmigración”, sino para intervenir en otras tareas vinculadas con seguridad federal. En ese marco, mencionó investigaciones sobre productos falsificados, entradas apócrifas y la búsqueda de personas involucradas en delitos graves o incluidas en listas internacionales de vigilancia.

La postura del comité organizador de Miami sobre la presencia del ICE en el Mundial

Siete días antes de esas declaraciones, The Athletic informó que Rodney Barreto, copresidente del comité organizador del Mundial en Miami, dijo haber recibido garantías personales del secretario de Estado Marco Rubio sobre la ausencia del ICE en los estadios durante el torneo.

En una entrevista con el medio perteneciente a The New York Times, Barreto afirmó que existían conversaciones sobre una eventual presencia de agentes federales en las sedes, pero aseguró que Rubio le transmitió que el operativo “no se va a convertir en una especie de redada” y que el ICE “no va a estar en el estadio”.

El dirigente también sostuvo que la administración federal ayudaría con los trámites migratorios y de ingreso al país norteamericano para asistentes y participantes del Mundial. Según explicó, Rubio le aseguró que buscarían que “la gente pueda venir sin problemas”, con un proceso “ordenado” y sin demoras.

El comité organizador de Miami aseguró que el Mundial no se convertirá en una “redada” Magnific

Además, Barreto vinculó esas conversaciones con los preparativos de seguridad para los partidos en Miami, después de los incidentes ocurridos en la final de la Copa América 2024 en el Hard Rock Stadium, cuando miles de personas quedaron agolpadas en los accesos antes del encuentro entre Argentina y Colombia.

El estadio albergará siete encuentros de la Copa del Mundo, incluidos partidos de fase de grupos, un cruce de dieciseisavos, un cuarto de final y el partido por el tercer puesto. A su vez, Miami también organizará un FIFA Fan Fest gratuito en Bayfront Park entre el 13 de junio y el 5 de julio.