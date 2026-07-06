Sandra Pettovello reemplazó a la coordinadora de políticas sociales

De gira oficial por España, Sandra Pettovello dispuso al cierre de la semana pasada la salida de una histórica del Ministerio de Capital Humano. Se trata de María Gabriela Real, coordinadora de Políticas Sociales del organismo. No se informaron oficialmente las razones del reemplazo. Real le comunicó a la ministra su salida de manera personal hace diez días y la renuncia se hizo efectiva el viernes pasado, según informaron fuentes confiables a LA NACION.

Real se desempeñaba en el Estado desde enero de 2017, cuando fue designada por la gestión de Cambiemos en el cargo de subsecretaria de Políticas Integradoras en el ámbito de la Secretaría de Economía del Ministerio de Desarrollo Social. Se sumó en 2024 a Capital Humano y quedó al frente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, un área que tiene rango de secretaría y que fue creada en 2002 por Hilda “Chiche” Duhalde.

Real siempre se caracterizó por su perfil más técnico que político. Su reemplazante será David Guido de Graaff, quien también tuvo un paso por el organismo cuando era ministerio y estaba a cargo de la macrista Carolina Stanley. De Graaff, que es economista, ya venía desempeñándose en el área social de la mano de Pettovello. LA NACION intentó comunicarse con la ministra y su vocero, pero no hubo respuesta.

La Secretaría de Niñez y Familia, exDesarrollo Social, sufrió decenas de cambios desde el inicio de la gestión de Pettovello. En 2024 se fueron cuatro funcionarios tras la eliminación de los planes Potenciar Trabajo y la decisión oficial de frenar el reparto de alimentos a los comedores comunitarios. Ambas decisiones, sumadas a las presuntas irregularidades en contrataciones mediante la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), derivaron en la salida de Pablo de la Torre, que estaba a cargo de la secretaría. Actualmente, la secretaría quedó a cargo de Juan Bautista Ordóñez, quien llegó sin ninguna experiencia en el área social, aunque con experiencia en el sector privado con pasos por la minera Barrick Gold y Codere, una multinacional dedicada a las apuestas on-line.

Juan Bautista Ordóñez, secretario de Niñez y Familia

Real, que tendría decidido regresar a su actividad social en el mundo de las ONGs, había quedado envuelta en abril pasado por la polémica con los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores vinculados con el oficialismo. Cuando se conoció el listado de los beneficiados, Pettovello desplazó a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, pero no a Real, quien accedió al beneficio del banco en 2016, sin ser funcionaria pública y hace diez años atrás. Por entonces, desde el Gobierno indicaron a LA NACION que la ministra no cuestionaba el otorgamiento de estos préstamos, pero evaluó que la decisión de Massaccesi debió haber sido consultada previamente y que generó “ruido” público. Y se trazó una diferencia con el caso de Real: “No es la misma situación, ella sacó un crédito en la época de [Mauricio] Macri”.

En lo relativo a la política social, el Ministerio de Capital Humano mantiene una disputa judicial con los movimientos sociales y piqueteros por su intención de eliminar el plan Potenciar Trabajo, cuya prestación de $78.000 no se actualizó desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.

El 21 de abril último, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por un grupo de beneficiarios del plan social Volver al Trabajo y frenó la eliminación de ese subsidio, una decisión que había tomado Pettovello, que propone reemplazarlo por vouchers de capacitación. El juez ordenó que el Gobierno mantenga los pagos a los beneficiarios hasta que se resuelva la cuestión de fondo, aún sin resolución.

El Ministerio de Capital Humano tiene bajo su órbita –además de Desarrollo Social– las secretarías de Educación, Trabajo y Cultura.