Un menor de edad armado protagonizó un violento robo en Tres de Febrero

Un menor de edad protagonizó en un violento robo en el partido bonaerense de Tres de Febrero luego de amenazar a un hombre a punta de pistola. “Era un chico”, declaró la víctima a medios zonales horas después del episodio, que quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en la vía pública.

El hecho ocurrió a las 13:50 del martes, en la intersección de Juan de Garay y Caseros. Tal y como se observa en las imágenes que se viralizaron en redes sociales, una persona, vestida con una ropa deportiva gris, fue sorprendida por un menor que le apuntó con su arma mientras le exigía que entregara sus pertenencias.

Robo de un menor en Tres de Febrero

El delincuente, que portaba campera azul, un pantalón negro, zapatillas blancas y una gorra, logró entonces sustraerle el celular. No contento con eso, le pidió al hombre que se bajara el cierre del buzo para intentar quitarle una presunta cadena. “Me dice ‘¡dame las cadenas!’. Pero le muestro que no tengo nada", relató Roberto.

Tras demostrarle que no contaba con nada más encima, la víctima intentó huir. Sin embargo, el ladrón lo persiguió durante unos metros hasta alcanzarlo.

“Me pidió que frenara para que le desbloquee mi celular. Era un pibe, un chico. La verdad que estoy cansado porque el otro día al mediodía me barretearon la puerta y me entraron a mi casa y la desvalijaron. La verdad no sé qué más hacer”, manifestó.

Contó asimismo que el ladrón no actuó solo. Según el testimonio de Roberto, llegó al lugar del robo a bordo de un vehículo Nissan, dentro del cual había otras tres personas. La banda criminal venía de robar dicho vehículo de manos de una pareja que lo había llevado a un mecánico cercano de la zona.

“Se llevan el auto y la pareja se corre para un costado y los chorros se vienen todos conmigo. La Policía llegó rápido, pero fue una cosa que, no sé cómo se puede parar”, contó. Y acotó: “Ya me pasó varias veces, cuando estuvieron en mi casa estuvieron como una hora, rompieron todo, desvalijaron todo”.

El ladrón persiguió a la víctima para que le desbloquee el celular que le había robado instantes antes Captura

Tras ambos delitos, el grupo de delincuentes se dio a la fuga. Los robos no dejaron heridos ni víctimas fatales. Por otro lado, y de momento, no hubo tampoco detenidos y el menor aún no logró ser identificado.

Otro menor involucrado en un hecho delictivo

El lunes pasado, un menor a bordo de una moto asesinó de un balazo a la cabeza a un efectivo de la Policía Federal Argentina en la localidad de Loma Hermosa, también en Tres de Febrero.

El delincuente tenía 14 años y fue aprehendido después de una investigación de la que participaron detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Martín de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de la División Homicidios de la PFA.

La víctima fue identificada como Cristian Alberto Gerez y desempeñaba funciones en la División Redes Exteriores de la PFA.