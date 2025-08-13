El hallazgo de un cóndor electrocutado en un cable de media tensión pone en alerta a la comunidad que censó más aves en Argentina

EL CALAFATE.- Los restos de un cóndor andino electrocutado fueron encontrados cerca de la zona de Cancha Carrera, a 30 kilómetros de 28 de Noviembre, localidad que aspira a convertirse en la capital nacional del cóndor andino, ave símbolo de la región. El cóndor chocó contra un tendido de alta tensión que atraviesa el paraje -que quedó sin energía por unas horas- y fue encontrado por personal de la empresa de energía.

Desde la ONG local Somos Huellas Patagónicas, que trabaja en la conservación y preservación del ave cordillerana, informaron que desde el año 2007 llevan contabilizados 49 accidentes fatales de cóndores, en su mayoría provocados por los cables de alta y media tensión.

“La muerte por el atropellamiento contra los cables es la principal razón de los accidentes, también hay atropellamientos, disparos con armas de fuego, ataques de perros cimarrones mientras estos se encuentran en situación de carroña y hasta registramos uno por envenenamiento”, detalló a LA NACION, Franco Paz, presidente de la ONG.

Hallan un cóndor electrocutado en el sur de Santa Cruz. Crédito: ONG Somos Huellas Patagónicas

El ave era una hembra juvenil, que aún conservaba plumones en parte de su cuerpo y presentaba signos de electrocución en una de sus alas. A esta edad, los cóndores jóvenes son muy propensos a sufrir accidentes: la inexperiencia en el vuelo, sumada a su carácter confiado y curioso, son factores que contribuyen a este tipo de hechos, explicaron los expertos.

Paz volvió a reiterar un viejo pedido a las autoridades de la empresa de Servicios Públicos: la colocación de esferas amarillas en los cableados para alertar a las aves y evitar que choquen. 28 de Noviembre, es de las pocas localidades del país, en la cual se pueden observar a simple vista a cóndores volando sobre la zona urbana, esta razón y el apego de la población por el ave, llevó a la ONG a impulsar que sea nombrada Capital Nacional del Condor Andino, proyecto que ya cuenta con media sanción en el Senado.

“Muchas veces pedimos que se pongan esferas en el cableado, porque no solo se da en la zona de Cancha Carrera, sino en la zona urbana, se dio el caso que chocan contra el cableado, así fue el caso de “Coirón”, el cóndor que chocó contra un cable, cayó, luego fue atropellado por un auto y así y todo logramos rescatar, recuperar y luego ponerlo en libertad”, recordó Paz.

El último censo simultáneo realizado durante tres días de abril pasado arrojó 134 ejemplares en los alrededores de 28 de Noviembre, un 20% más que los registrados en el 2022 y de este modo la zona se convirtió en el lugar que alberga la mayor cantidad de cóndores del país.

El cóndor andino habita la Cordillera de los Andes desde Venezuela hasta Tierra del Fuego y según datos estadísticos la población entre Chile y Argentina se registraría en conjunto una población de 6500 ejemplares, en Santa Cruz con más de 700 kilómetros de frontera, se conoce poco sobre su densidad poblacional debido a su hábitat inhóspito junto a la cordillera.

“El cóndor que se encontró hoy no tenía más de tres o cuatro años, tenía aun plumones entre sus plumas, era un juvenil, muy chiquito, recién a los diez años llega a estar maduro sexualmente, eso no significa que tengan una pareja, por eso cualquier cóndor que encontramos muertos, consideramos que son 15 años de retroceso, además de la baja tasa de reproducción que tiene la especie que solo pone un huevo cada dos años”, detalla Paz.

En el lugar del hallazgo, se improvisó una reunión entre el delegado del Consejo Agrario Provincial, el gerente de Servicios Públicos SPSE, Roberto Garro, y el propio Paz, con el objetivo de coordinar acciones preventivas para reducir este tipo de accidentes en la Cuenca Carbonífera. “Es importante generar políticas ambientales con la especie, y esperamos poder generarlo a partir del Congreso de Cóndores que será en noviembre”, detalla Paz.

Los operarios de SPSE en el momento qu encuentran los restos del ave electrocutada.

El censo de cóndores

¿Cómo se censa un cóndor, un ave capaz de volar hasta 300 km en un mismo día? Desde el 2002 que con base a la localidad de 28 Noviembre ubicada sobre la cordillera, en el sudoeste de Santa Cruz, se lleva adelante un censo con metodología científica. Esa primera vez se contabilizaron 80 aves.

Este año, se definieron cuatro áreas para realizar el censo y durante tres días, 26 personas- portando binoculares- se instalaron en cercanía a las condoreras donde las aves anidan. Utilizaron técnicas de observación y conteo, mientras estaban asentados y lo hicieron en forma simultánea a la misma hora: a primera hora de la mañana y al atardecer. De este modo evitaban que el mismo cóndor pueda ser contabilizado dos veces.