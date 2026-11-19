Un hallazgo científico realizado en la Argentina acaba de sumar un nuevo integrante al catálogo de la biodiversidad nacional y, al mismo tiempo, un inesperado homenaje a una de las figuras más influyentes del rock argentino. Tres entomólogos identificaron una especie de escarabajo hasta ahora desconocida para la ciencia y decidieron bautizarla oficialmente como Bothynus indiosolari.

Los responsables del descubrimiento son Tomás Favier Dubois, Mario Ibarra Polesel y Matías Urcola, investigadores vinculados con la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional del Nordeste, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Fundación Azara. Según explicaron, el nombre elegido busca reconocer a Carlos Alberto Solari por “sus sobresalientes contribuciones artísticas, su legado cultural y su perdurable influencia en varias generaciones de argentinos”.

El homenaje tiene además una dimensión simbólica. Solari, fallecido el 6 de junio pasado, dejó una huella profunda en la cultura popular argentina y ahora también quedará asociado para siempre al nombre científico de una especie.

Este escarabajo es parte de la subfamilia coleópteros que abunda en el país

El nuevo escarabajo mide apenas 20 milímetros, un tamaño similar al de una tecla de computadora. Sin embargo, su aspecto dista bastante de ser discreto. Posee un cuerno largo y ascendente sobre la cabeza y un caparazón oscuro y extremadamente resistente. Pertenece al grupo de los escarabajos rinoceronte, conocidos por sus estructuras cefálicas prominentes y por el aspecto robusto que les otorga su exoesqueleto.

“El color de su cuerpo varía desde el negro brillante al marrón oscuro. Se parece al escarabajo Bothynus ovalatus, pero es más grande y más ancho”, explicó Favier Dubois, al presentar el estudio que formalizó la descripción de la especie.

Los primeros ejemplares de Bothynus indiosolari fueron capturados en la provincia del Chaco mediante trampas de luz, un método que aprovecha la atracción que muchos insectos sienten por las fuentes luminosas durante la noche. Posteriormente se incorporaron otros ejemplares recolectados en Misiones.

A partir de ese material, los investigadores revisaron colecciones de referencia y compararon ejemplares de distintas especies argentinas del género Bothynus. El análisis permitió identificar un conjunto de características morfológicas que justificó la descripción de una especie completamente nueva.

El nombre del escarabajo recuerda al Indio Solari, fallecido en junio

Todavía se conoce muy poco sobre este escarabajo. Los investigadores no pudieron determinar con precisión qué come, cómo se desarrolla su ciclo biológico ni cuán extensa es su distribución geográfica. También resta establecer qué tan vulnerable podría resultar frente a cambios ambientales o modificaciones en los ecosistemas donde habita.

Los ejemplares conocidos fueron recolectados en ambientes asociados con áreas agrícolas, donde predominan monocultivos de girasol y trigo. Esa información abre nuevas preguntas sobre su ecología y sobre las posibles interacciones con las actividades productivas.

Los especialistas explicaron además que varias especies de la misma familia presentan interés agrícola porque sus larvas suelen alimentarse de raíces. Sin embargo, todavía no existen datos suficientes para determinar si Bothynus indiosolari comparte ese comportamiento.