El Hospital Italiano informó que denunció el robo de anestésicos y apartó a los involucrados

El Hospital Italiano de Buenos Aires informó que realizó una denuncia ante las autoridades competentes por el robo de estupefacientes detectado en la institución y que adoptó medidas administrativas sobre las personas involucradas, ninguna de las cuales continúa desempeñando funciones en el establecimiento. La comunicación oficial fue enviada a LA NACION luego de que trascendiera que anestésicos hallados en la vivienda de un exresidente fallecido habían sido trazados al hospital.

Según precisó la institución, la situación fue advertida a partir de una denuncia interna y comunicada de inmediato a la Dirección del hospital. En paralelo, se dio intervención a la Justicia y el Hospital Italiano se puso “a disposición para colaborar plenamente con la investigación en curso”. El texto difundido señala que se aplicaron los procedimientos institucionales previstos mientras avanza la pesquisa judicial.

El pronunciamiento se produjo después de que se confirmara la muerte de un médico exresidente del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, identificado como Alejandro Zalazar, quien fue hallado sin vida en su domicilio. De acuerdo con fuentes sanitarias, la causa del fallecimiento fue una sobredosis de propofol y fentanilo, dos fármacos de uso anestésico intravenoso. En la vivienda se encontraron medicamentos e instrumental médico, lo que dio origen a las averiguaciones sobre su procedencia.

Comunicado del Hospital Italiano

A partir del análisis de la trazabilidad de esas sustancias y de los elementos hallados, se determinó que pertenecían al Hospital Italiano. Ese dato dio inicio a un procedimiento interno y derivó en la identificación de un médico del área de Anestesiología, cuyas iniciales son H.B., quien ocupaba un cargo relevante y presentó su renuncia, según indicaron fuentes médicas.

En su respuesta oficial, el Hospital Italiano afirmó que inició una revisión integral del circuito de control y seguridad en la gestión de estupefacientes, con el objetivo de reforzar los mecanismos de supervisión y prevenir hechos similares. “Se están generando procedimientos para prevenir a futuro”, indicó la institución, sin brindar precisiones sobre cambios operativos concretos por tratarse de una investigación en curso.

El comunicado también informó que el hospital trabaja de manera conjunta con la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA) para analizar este tipo de situaciones, que, según señalaron, fueron reportadas en otras instituciones del sistema de salud. En ese marco, indicaron que se trata de una problemática que requiere el fortalecimiento coordinado de políticas, controles y estrategias de prevención.

“El Hospital reafirma su compromiso con la seguridad y la calidad en todos los procesos de atención de sus pacientes”, concluye el texto firmado por la Dirección. Al mismo tiempo, se aclaró que no se brindarán más detalles mientras la investigación judicial continúe en trámite.

La causa sigue centrada en establecer cómo se produjo la salida de sustancias consideradas estupefacientes del circuito hospitalario y si existieron fallas en los controles internos. En paralelo, fuentes sanitarias indicaron que las actuaciones administrativas y judiciales avanzan de manera independiente.