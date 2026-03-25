“El karma finalmente está alcanzando a Meta”: el análisis de Jonathan Haidt tras fallos claves en la justicia de EE.UU.

En un tuit publicado hoy, el profesor de ética empresarial en la New York University Stern School of Business, Jonathan Haidt, especialista en psicología social y autor del revelador libro La generación ansiosa, en el que advierte sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes, analizó el avance del sistema judicial sobre las grandes plataformas. En el posteo, el académico sostuvo que, a partir de ahora, las empresas de redes sociales podrían ser juzgadas como cualquier otra compañía, según demuestran los fallos de las últimas horas.

“El karma finalmente está alcanzando a Meta, a través del sistema judicial”, comienza el mensaje de Haidt. El coloso digital Meta, la empresa matriz de Instagram, WhatsApp y Facebook, entre otras, fue doblemente condenado por el impacto de su funcionamiento, considerado riesgoso y adictivo para los menores de edad.

Ayer, un jurado en Nuevo México estableció que las plataformas de Meta no son seguras para los niños y que su diseño permitió la explotación de menores. “Este es un momento decisivo: es la primera vez que un jurado evalúa la evidencia. Las pruebas fueron tan contundentes que el jurado determinó que Meta debería pagar 375 millones de dólares en sanciones civiles por los daños causados a Nuevo México y a sus ciudadanos”, explicó el psicólogo social.

Jonathan Haidt es especialista en psicología social y autor del libro La generación ansiosa NYT/Captura de video

La cifra es importante, pero mucho menor que los más de US$2000 millones que había reclamado el estado. Raúl Torrez, fiscal general de Nuevo México, calificó el fallo como: “Una victoria histórica para todos los niños y familias que han pagado el precio de la decisión de Meta de anteponer los beneficios a la seguridad de los niños”.

Se trata del primer juicio con jurado que declara responsable a Meta por hechos ocurridos en sus plataformas. La demanda había sido presentada en diciembre de 2023 por la oficina del fiscal Torrez y se apoyó, entre otros elementos, en una investigación de dos años publicada por The Guardian, que reveló cómo Facebook e Instagram se habían convertido en espacios utilizados para el tráfico sexual infantil.

En la continuación de su tuit, Haidt recordó otro revés judicial reciente. “Hace unas semanas, en Delaware, un tribunal resolvió que las compañías de seguros de Meta no tienen la obligación de defenderla ni de cubrir sus costos en las miles de demandas que se tramitan en California”, señaló el autor de La Generación ansiosa.

Según la legislación de California, si una empresa causa daño mediante actos intencionales y no accidentes o hechos fortuitos, que activarían la cobertura bajo las pólizas de responsabilidad civil general, las aseguradoras no están obligadas a brindarle cobertura.

Mark Zuckerberg, cuando fue a declarar al juicio en Los Angeles en febrero JILL CONNELLY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Dado que los documentos presentados en los juicios de Nuevo México y Los Ángeles muestran acciones intencionales, Meta pierde la cobertura de sus seguros. Eso fue lo que sostuvieron las aseguradoras, y el juez les dio la razón”, explicó Haidt.

Para el académico, la combinación de estos fallos marca un cambio profundo en el escenario. A partir de ahora, las empresas de redes sociales podrían ser juzgadas como cualquier otra compañía cuyas decisiones de diseño de producto generan daños, especialmente en menores.

En paralelo, hoy un jurado de California declaró responsables a Meta y a YouTube por haber perjudicado a una joven mediante el diseño adictivo de sus plataformas, una decisión que marca un hito en la creciente ola de litigios contra las grandes compañías tecnológicas por los daños vinculados al uso intensivo de redes sociales entre niños y adolescentes. El veredicto, leído en un tribunal del condado de Los Ángeles, ordenó a las empresas pagar tres millones de dólares por daños y podría influir en cientos de causas similares que avanzan en distintos estados del país.

La decisión forma parte de un entramado judicial que involucra a más de 1600 demandantes, entre ellos más de 350 familias y más de 250 distritos escolares, que sostienen que los servicios de redes sociales fueron concebidos para generar adicción y que no ofrecieron mecanismos adecuados para proteger a los menores de situaciones de riesgo. Se las acusó de haber diseñado intencionalmente algoritmos y funciones que provocan dependencia y habrían contribuido a problemas de salud mental, como ansiedad, depresión y trastornos alimentarios.

En ese contexto, el tuit del autor, emitido poco antes de conocido el fallo, continuó: “Mientras esperamos un veredicto en Los Ángeles sobre si las plataformas de redes sociales fueron diseñadas para generar adicción en los jóvenes, es importante señalar que dos tribunales ya fallaron dos veces en contra de Meta en el último mes”.

Y concluyó: “El sistema judicial está empezando a ponerse al día con lo que los padres han sabido desde hace tiempo. Ahora, es más probable que muchos padres obtengan justicia por lo que estas plataformas han estado haciendo a los niños durante años”.