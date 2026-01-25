“El mejor por lejos”: sorprende en la costa el boom de arribos y consumo registrado este fin de semana

MAR DEL PLATA.- Unas 17.000 personas para bailar hasta el amanecer del domingo al ritmo electrónico de ArtBat en Mute, donde la noche anterior otras más de 12.000 vivieron hasta el amanecer la colorida fiesta Bresh. Superaban los 7000 los presentes en el recital de Ciro y Los Persas en Bendu Arena 5000 en el polideportivo con Diego Torres, unos 2500 para la segunda noche consecutiva de Luciano Pereyra en Once Unidos y otras 5000 en Samsara con el DJ John Digweed. Un mini “Lollapalooza”, en diversos escenarios y casi al mismo tiempo, traccionó este fin de semana de calles marplatenses repletas, hoteles casi a tope, restaurantes con lista de espera y resultados que marcan primer gran techo para una temporada marplatense difícil, que encuentra ritmo de a ratos y por estas horas vive sin dudas sus mejores momentos.

Ni en los mejores sueños se podía imaginar no solo la coincidencia de esta secuencia de espectáculos, todos de primer nivel, con el importante arribo de turistas que se viene dando por aquí desde el inicio de esta segunda quincena y, para satisfacción de los turistas, una serie de jornadas de buen tiempo, con temperaturas por encima de los 30 grados, sin lluvias a la vista en lo inmediato y calor en gran parte del área metropolitana, el centro y el norte del país, desde donde llegaron miles de viajeros de última hora para buscar aire fresco y un baño de mar en estas playas.

Playas colmadas y una fuerte demanda de alojamiento marcan el fin de semana en Mar del Plata Mauro V. Rizzi

Los operadores turísticos consultados por LA NACION no tienen ninguna duda. “Es el mejor fin de semana de la temporada, por lejos”, afirmaron en función de la demanda de alojamiento tanto en servicios tradicionales, como se reconoce a la hotelería y los alquileres por vía de inmobiliaria. Pero también, y ya instalado, hay un notorio crecimiento de pedidos que se cierran por vía de aplicaciones digitales, a quienes se suman decenas de miles de dueños que aprovechan sus propiedades para disfrutar aquí este período venturoso, de sol y marcas térmicas a tope.

No solo hace calor. Hasta el mar, como ya destacó LA NACION a comienzos de la temporada, aporta a la causa. El agua registra por estos días temperatura por encima de los 21 grados, casi tres por encima del promedio del último verano. No es el Caribe, pero para el contexto es un cambio notorio y que se disfruta mucho. Un reflejo es la mayor cantidad de gente que se ve de manera permanente, entre la orilla y las olas.

Los últimos arribos en buen volumen se empezaron a percibir con el cambio de quincena, pero se hicieron muy notorios a partir del último jueves, en coincidencia con el período de mejor meteorología y agenda de eventos que se guardó lo mejor para este anteúltimo fin de semana de enero.

El agua a mayor temperatura este verano se disfruta mucho Mauro V. Rizzi

En apenas 96 horas, hasta el lunes, por Bendu Arena habrán pasado también Ke Personajes, El Plan de la Mariposa, el combo de La Delio Valdez y La Konga en la noche de domingo y hay un lunes con perfil adolescente e infantil, con las Guardianas K Pop y los ritmos coreanos que apasionan a los más chicos. Los otros recitales, en los distintos escenarios y la mayoría en una misma noche de sábado, fueron casi todos a capacidad completa. En la noche de este domingo se suma otro de gran convocatoria: Ysya, en Vibra Arena.

“La semana venía parejo y tuvo un repunte que nos llevó muy para arriba”, confió a LA NACION una fuente del sector empresario vinculado a la hotelería y la gastronomía. “Termina siendo el fin de semana más rendidor, el que me mejor funcionó”, dijo, e informó que en la hotelería se registraron niveles promedio del 85% y de casi el 80% cuando se miden todas las alternativas de alojamiento, incluidos los contratos particulares.

“Estamos en unos días de altísimo nivel de ocupación y también de muy buen nivel de consumo”, aclaró el mismo interlocutor, y refirió que los restaurantes de gama media y alta trabajaron casi a capacidad completa en ambos turnos desde el viernes. Y espectáculos musicales que incluso agotaron entradas que tienen un costo desde $50.000 hasta más de $100.000, como era el caso de algunas fiestas electrónicas, todas muy concurridas.

Las condiciones meteorológicas convocan y permiten aprovechar las arenas marplatenses Mauro V. Rizzi

Los números que se empiezan a perfilar en estos días aparecen por encima incluso del fin de semana de arranque de 2025. Vale recordar que se encadenó con la celebración de Año Nuevo, con un feriado en miércoles que parecía tener sabor a poco, pero que se potenció por un período de buen tiempo de corrido en la costa atlántica hasta los primeros días de enero y la primera serie de días de calor intenso que tuvo el área metropolitana, que trajo por aquí a miles que buscaron aires más frescos por estas playas bonaerenses.

“Nos mataron desde temprano, fue una paliza”, contaba Federico, encargado de una vermutería de Playa Grande donde tanto el viernes como ayer sintieron el paso de turistas dispuestos a consumir. Tragos y comidas. “Fue mejor que el fin de semana de Año Nuevo, más gente y mejor calidad de gasto”, confió el encargado de un restaurante de esa misma zona.

Este período se caracterizó por un refuerzo de público joven, atraído por la programación de espectáculos y actividades nocturnas. Llegaron en gran medida atraídos por la presentación de algún DJ o artista o banda de música. Las fechas de estos rubros, sean en las playas como en la ciudad, de noche temprana o madrugada, fueron todos un verdadero éxito. Lo mismo los espacios bailables como Bruto, que hace punta en el segmento, o Quba, también en Playa Grande.

Cifras oficiales

Se verá ahora si estos buenos números que empieza a perfilar la segunda quincena alcanzan para compensar un arranque pobre que tuvo la temporada, al menos para esta ciudad y desde las cifras que aportan las estadísticas.

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) confirmó que entre diciembre y la primera quincena de enero, período que debe ser entendido como mitad de temporada considerando este período hasta fines de febrero, la merma de ingreso de turistas fue de casi 5%.

No son los únicos números que marcan un desempeño de temporada por debajo del año anterior. El sector del teatro ya anticipó que pronostican un cierre de temporada con una caída del 15% y, según pudo conocer LA NACION, hasta mitad de este mes un rubro tan significativo como el casino y sus alternativas de juego, que suele mover decenas de miles de apostadores, acumulaba una caída de apuestas de más de 20%.

Ese número es el resultado de un diciembre interesante y rendidor, que brindó lo mejor sobre su tramo final, con ese repunte de viajeros para la fiesta de Año Nuevo, y un inicio de enero que tuvo sabor a poco. Remontaba los fines de semana y se desplomaba a partir de cada lunes o martes, dependiendo si el buen tiempo continuaba o se desplomaba. Esa dinámica de escapadas, atada siempre a una meteorología que asegure disfrutar de la playa, es característica y sello de esta temporada.

¿Será finalmente este anteúltimo fin de semana de enero lo mejor del verano? El cartel por ahora se lo cuelga, pero habrá que esperar a los que vendrá de aquí en adelante.

Sin dudas, la principal competencia estará en los feriados de Carnaval, que llegarán a mediados de febrero. Suelen ser uno de los picos máximos de arribos turísticos no solo del verano, sino de todo el año para Mar del Plata. En medio habrá otros dos fines de semana. El que viene tiene el incentivo de ver el cruce de dos tandas de turistas: el sábado se despide enero y el domingo arranca febrero. Si el buen tiempo acompaña, es posible que también las playas ofrezcan por esos días otra postal multitudinaria.