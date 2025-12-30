Como pocas veces se vio: el día que Mar del Plata le pudo competir a Brasil con una postal sorprendente para los turistas

MAR DEL PLATA.– Hay que probar para creer. Un pasito, otro, uno más y la confirmación que, aun cuando se gana en profundidad, el fenómeno se mantiene. La temperatura del agua de mar en estas playas ostenta sus mejores días en mucho tiempo para diciembre. Décimas más o menos, se mueve en el orden de los 22 grados, muy por encima del promedio para esta época.

Igual aporta algo de alivio frente a los 36°C de máxima que alcanzó esta ciudad en un cierre de año que desde hace varios días combina pleno sol, calor y una muy buena cantidad de turistas, movimiento que se generó en vísperas de este último fin de semana y –por el nivel de reservas– se da por hecho que se mantendrá firme por lo menos hasta el próximo lunes.

“Esta Mar del Plata es casi desconocida, con el mar calentito y encima supercristalino”, comenta María Emilia Hernández, una jubilada de 68 años que llegó de vacaciones con su esposo, Nicolás, y otra pareja, también de la ciudad de Buenos Aires. “Acá también hace calor y el sol lastima, pero en la playa es otra cosa”, dice a LA NACION, instalada tan cerca de la orilla como para que el último esfuerzo de cada ola pase por debajo de las reposeras y refresque los pies de quienes están allí sentados.

Turistas instalados en la orilla como para que la rompiente los refresque Mauro V. Rizzi

Ya en noviembre pasado se había advertido un marcado incremento de la temperatura del mar. Las mediciones a las que recurre el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), con sede en la Escollera Norte local, advertían durante la segunda quincena un promedio para el mes de 17,5°C y en ascenso.

“Entre los días 25 y 29 se observaron temperaturas superficiales superiores a las consideradas normales para la región, superando incluso el 25% de los valores más altos de la serie histórica para noviembre”, destacaban entonces frente a un valor medio para este mes de 16,7°, según relevamientos que se vienen realizando desde 2011. Algo ya estaba cambiando.

Este martes, a mediodía, en el equipo termómetro que mide las condiciones del agua desde el Muelle de Pescadores, en el corazón de la bahía Bristol, la marca ascendía a 21,8°C. “Y va a seguir subiendo”, confió una fuente del Servicio de Hidrografía Naval. El promedio para diciembre suele estar más cerca de 19 que de 20 grados. En el mar, dos grados más se notan y marcan esta notoria diferencia que hoy disfrutan los bañistas.

Con una temperatura en torno de los 22 grados, el mar invita a disfrutar Mauro V. Rizzi

Aunque sea por un rato es una carta a favor en este arranque de temporada para estas playas que, por historia y a la hora de competir con destinos de países vecinos, en especial Brasil, siempre ha penado por la dificultad de competir por promedios de temperatura en superficie y de mar, aquí siempre mucho más bajos. Por momentos, sufridos.

“Muchos días de calor y sin nubes”, explicaron especialistas sobre las condiciones que han reinado por Mar del Plata y a repetición durante este mes de diciembre, con picos en esta última semana. El resultado es el calentamiento del agua del mar, ayudado también por corrientes muy calmas, casi sin olas importantes a la vista.

“Te metés hasta la cintura y te seguís viendo los pies”, comenta una mujer en la orilla, el único lugar donde el retroceso del mar hace que se genere un enturbiamiento del agua por el movimiento de arena. Unos metros mar adentro, como si fuera a través de un cristal, se ven sobre el lecho piedras y caracoles.

Desde noviembre se registra una temperatura más alta del promedio en el mar Mauro V. Rizzi

Esta calma dinámica del mar aporta también a que, al no haber arena en suspensión, la superficie se vea como un paño tan celeste y espejado como pocas veces se haya visto por aquí. Pero aún sin llegar a aquellos días de “mar turquesa”, un fenómeno que se dio en el cierre de febrero de 2017, cuando la temperatura del agua superaba los 23 grados.

Si el agua estos días está templada, tibia, ni hablar de lo que resulta por estos días, desde antes de mediodía y algo más de media tarde, caminar sobre la arena. Es lava. Solo puede lograrse con calzado. Descalzo, imposible sin una velocidad de carrera de grandes zancadas y poco contacto sobre suelo firme hasta llegar al sector de superficie húmeda o el mismísimo mar.

Todo indica que esta seguidilla de jornadas tan soleadas y cálidas se acabará a la par del almanaque. El cierre de este año, sobre todo a última hora, promete un giro y aumento en los vientos que traerán aire algo más fresco desde el sur y sudeste, lo que se verá reflejado en los termómetros.

El calor inusual también llegó a la costa Mauro V. Rizzi

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la tarde del 31 marcará un cambio tras una máxima de 30°C. Hacia el fin de semana las marcas térmicas no irán más allá de los 26 grados y el reencuentro de los 30°C, de nuevo con buena cantidad de sol, recién sería el próximo lunes.