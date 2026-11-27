Los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires comenzaron a reportar recientemente un fenómeno singular al transitar por veredas y avenidas: una leve llovizna que cae sobre los peatones y vehículos, incluso en jornadas de cielo completamente despejado. Lejos de ser un evento meteorológico, esta situación, conocida popularmente como el llanto de las tipas, tiene una explicación biológica precisa que ocurre en el follaje de estos emblemáticos ejemplares.

El origen de este goteo es el accionar de un insecto denominado chicharrita de la espuma, cuyo nombre científico es Cephisus siccifolius. Este organismo habita en las ramas de la Tipuana tipu, una especie de copa amplia y gran porte, muy frecuente en el arbolado urbano porteño. Según explicó a LA NACION Jorge Fiorentino, integrante de la Dirección General de Arbolado de la Ciudad, el proceso comienza durante la etapa juvenil o de ninfa del insecto. Durante esta fase, la chicharrita se alimenta succionando la savia de los brotes tiernos del árbol.

Qué esconden las gotas que caen de los árboles en las avenidas y parques porteños Pablo Echazarreta - Shutterstock

Como la savia procesada contiene abundante agua y escasos nutrientes, el insecto ingiere grandes cantidades para obtener el sustento necesario. El excedente es eliminado en forma de gotas de un líquido transparente, el cual es mezclado con una sustancia proteica y aire para crear una espuma protectora. Fiorentino detalló que el propósito de esta creación es resguardar al insecto tanto del sol como de posibles depredadores. Es precisamente esa espuma la que, al caer del follaje, se percibe como una lluvia fina y constante para quienes circulan por debajo.

El agua que cae de los árboles en la Ciudad

Es fundamental aclarar que esta secreción no guarda relación con las chicharras o cigarras, insectos que poseen características y comportamientos distintos, entre ellos, el característico zumbido. En cuanto a la seguridad, las autoridades municipales llevaron tranquilidad a los vecinos. “Este líquido es completamente inocuo, es decir, no causa ningún efecto perjudicial para la salud de las personas, las mascotas o el propio árbol”, afirmó Fiorentino. El fenómeno suele concentrarse entre fines de octubre y comienzos de diciembre, coincidiendo con el ciclo biológico del insecto previo a su madurez.

Respecto a los factores que inciden en su intensidad, el meteorólogo y divulgador científico Mauricio Saldívar indicó que, aunque no hay pruebas concluyentes, es muy probable que influyan la brotación activa de los árboles, la humedad y las temperaturas. Una primavera húmeda, según la hipótesis del especialista, favorecería la supervivencia de las ninfas, mientras que el calor seco podría reducir el goteo. La Ciudad cuenta con 14.847 ejemplares de tipas, especie incorporada a fines del siglo XIX por el paisajista Carlos Thays. Estos árboles se lucen especialmente en avenidas como Figueroa Alcorta y Pedro Goyena, donde la alineación permite apreciar este proceso natural que forma parte de la compleja biodiversidad urbana de Buenos Aires.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Eugenia Arribas.