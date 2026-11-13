El municipio de Lanús confirmó un muerto por la explosión en Remedios de Escalada

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, confirmó este viernes que se registró un muerto por la explosión en la zona céntrica de Remedios de Escalada, además de que hay dos personas que permanecen desaparecidas.

“Hasta el momento, hemos podido constatar una persona fallecida en el lugar, y tenemos reportadas 30 personas heridas que fueron trasladadas por los Servicios de Emergencias del Municipio de Lanús”, consignó Álvarez a través de un comunicado.

El jefe comunal informó además que “todos los vecinos y vecinas de la zona ya fueron evacuados”.

El comunicado del municipio de Lanús

“El fuego está controlado, pero aún aguardamos que Metrogas corte el suministro de gas para poder extinguirlo por completo y realizar una evaluación integral de los daños”, añadió.

El caso

Álvarez consignó que “la información recabada indica que en el lugar se encontraba trabajando una empresa tercerizada contratada por MetroGAS llamada Exgadet, la cual realizaba tareas de renovación de redes y en una de las maniobras con una máquina tuneladora dañaron el caño de la red de distribución”.

Según declaraciones del propio vocero de Metrogas, apuntó el jefe comunal, “la rotura del caño habría sucedido 9:44, es decir más de una hora antes de la explosión”.

Escape de gas y explosión en el centro de Remedios de Escalada: un muerto y 30 heridos de gravedad Ricardo Pristupluk

“Ante el incidente, el personal de la empresa, en lugar de llamar a los Servicios de Emergencia y activar el protocolo pertinente, optó por informarlo al servicio de emergencias interno de Metrogas, habiéndose perdido un tiempo muy valioso para realizar la evacuación de la zona”, añadió.

Y apuntó que “por este motivo, y ante esta información, la fiscal a cargo de la causa ordenó la demora inmediata de dos directivos de la empresa MetroGAS.

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