El nuevo fármaco contra el cáncer aprobado por Estados Unidos podría ser el primero de muchos

NUEVA YORK.– La aprobación el miércoles por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) de un nuevo fármaco para el cáncer de páncreas marcó el final de una larga búsqueda para desarrollar un medicamento que pudiera atacar uno de los objetivos más esquivos de la oncología.

Los investigadores esperan que el nuevo medicamento sea solo el comienzo y traiga un nuevo capítulo en el tratamiento para una variedad de tipos de cáncer.

Al menos 79 fármacos que adoptan un enfoque similar se están probando en 238 ensayos clínicos en todo el mundo, según un recuento de investigadores académicos.

Grandes farmacéuticas como Eli Lilly, Pfizer, Amgen y AstraZeneca se encuentran entre las empresas que compiten por desarrollar sus propios medicamentos que funcionen como el nuevo fármaco, daraxonrasib, el cual es fabricado por Revolution Medicines y se venderá como Rasonque.

La nueva droga, que se toma en forma de dos píldoras diarias, ataca una proteína celular mutada llamada KRAS. Durante mucho tiempo fue un objetivo tentador, porque alimenta casi todos los cánceres de páncreas, así como muchos tumores de pulmón y colon, así como algunos otros tipos. Pero durante años, la proteína KRAS, de superficie lisa, se consideró imposible de atacar, porque carecía de un punto de apoyo obvio que un fármaco pudiera explotar.

Una serie de avances científicos revirtió esa doctrina de forma gradual, y demostró que la proteína KRAS podía ser conquistada. A partir de aproximadamente 2024, la actividad de investigación en este campo se disparó.

Durante mucho tiempo, la proteína KRAS fue un objetivo tentador porque alimenta casi todos los cánceres de páncreas

“Esto no es solo cáncer de páncreas”, dijo David S. Hong, oncólogo del MD Anderson Cancer Center en Houston y uno de los líderes de un estudio inicial de seguridad del daraxonrasib. Comparó su histórica aprobación con la llegada, hace unos 15 años, de una poderosa clase de medicamentos de inmunoterapia, llamados inhibidores de puntos de control inmunitario, que ahora se usan contra una amplia gama de tumores.

Un enemigo escurridizo

El cáncer es un enemigo escurridizo que a menudo encuentra la forma de evadir una terapia en particular, y existe la esperanza de que tratarlo con múltiples enfoques de manera simultánea podría ayudar a suprimir los tumores. Ya hay estudios en marcha que prueban combinaciones de medicamentos dirigidos a KRAS junto con otros tipos de terapias para lanzar un ataque en múltiples frentes. La aprobación del daraxonrasib podría dar lugar a más ensayos de este tipo.

Los investigadores coinciden ampliamente en que la clase emergente de medicamentos “necesitará combinaciones para avanzar en su respuesta clínica y durabilidad”, apuntó Channing Der, un científico pionero en KRAS que supervisa laboratorios académicos en Carolina del Norte y Berlín que dieron seguimiento a medicamentos experimentales y ensayos de campo.

Revolution Medicines, una pequeña empresa cerca de San Francisco que no tenía productos aprobados antes del daraxonrasib, es ampliamente vista como la líder en el campo. Uno de sus ensayos que más se siguió de cerca, y potencialmente más significativo, está probando el daraxonrasib como el primer medicamento administrado después de un diagnóstico de cáncer de páncreas, en lugar de como un tratamiento de segunda línea para personas que ya hayan probado la quimioterapia, el grupo para el que el medicamento obtuvo la aprobación.

Revolution también está desarrollando un medicamento similar, zoldonrasib, que mostró resultados iniciales prometedores para el cáncer de pulmón. La empresa también tiene colaboraciones en curso con farmacéuticas como Bristol Myers Squibb, Tango Therapeutics y Summit Therapeutics para estudiar combinaciones que involucran sus fármacos dirigidos a KRAS.

El daraxonrasib no es el primero en dirigirse a la proteína KRAS. Otros dos, vendidos por Amgen y Bristol Myers Squibb, obtuvieron la aprobación para tratar formas de cáncer de pulmón hace varios años. Pero esos medicamentos fueron decepcionantes. Solo ofrecieron beneficios modestos, porque se dirigían solo a una forma mutante de KRAS y solo cuando no impulsaba activamente el crecimiento del cáncer. Como resultado, los tumores mutaron rápidamente para evadir el tratamiento.

La FDA aprobó al daraxonrasib para personas que ya hayan probado la quimioterapia Manuel Balce Ceneta - AP

Medicamentos como el daraxonrasib y otros en desarrollo son más potentes porque pueden actuar sobre una variedad de mutaciones, y porque bloquean a KRAS cuando causa el crecimiento del cáncer de forma activa. Aunque se topan con el mismo problema que otras terapias dirigidas: a la larga, el tratamiento deja de funcionar y el cáncer regresa.

El desafío de las KRAS

KRAS es parte de una familia de proteínas que desarrollan mutaciones en aproximadamente una quinta parte de los cánceres humanos, incluidos algunos que históricamente no se consideraban susceptibles a este tipo de enfoque de tratamiento.

Tomemos como ejemplo el cáncer de mama. Las mutaciones de KRAS son muy raras en los tumores de mama, pero cuando el cáncer de mama se propaga a otras partes del cuerpo, como los pulmones o el hígado, y desarrolla resistencia al tratamiento, a veces puede desarrollar mutaciones de KRAS.

Los investigadores ahora esperan planificar un ensayo clínico que pruebe el enfoque en el cáncer de mama, afirmó Ariella Hanker del Simmons Comprehensive Cancer Center del UT Southwestern Medical Center, una de las científicas involucradas en el trabajo.

Elizabeth Jaffee, investigadora de cáncer de páncreas en Johns Hopkins, enumeró algunas de las necesidades más apremiantes en su campo: crear una nueva generación de medicamentos dirigidos a KRAS con menos efectos secundarios; encontrar formas de superar la resistencia que permite que el cáncer reaparezca; y combinar los medicamentos dirigidos a las proteínas KRAS con otros tratamientos, incluidos aquellos que aprovechan el sistema inmunitario del paciente para atacar el cáncer.

“Todos estamos muy emocionados, por supuesto”, sostuvo, y luego añadió: “Tenemos mucho por hacer”.

Alcanzar esos objetivos requerirá una estrecha colaboración entre empresas con intereses contrapuestos, recordó. Y en un caso, las tensiones ya han salido a la luz pública.

Una farmacéutica, Erasca, generó atención por estudios en fase inicial de su fármaco dirigido a KRAS, ERAS-0015, en cánceres de pulmón y páncreas. Ese medicamento experimental es similar al daraxonrasib, tan similar de hecho que, en una carta la primavera pasada, los abogados de Revolution Medicines acusaron a su competidor de violar una patente clave y exigieron que detuviera el trabajo con el fármaco en Estados Unidos. Erasca, que tiene su sede en San Diego y compró los derechos de su fármaco experimental a una empresa china, negó las acusaciones.