El obispo auxiliar de Córdoba fue apartado de sus funciones por conductas impropias

CÓRDOBA.- El obispo auxiliar de Córdoba, monseñor Ricardo Seirutti, fue apartado de sus funciones tanto en esa función como en la de vicario general de la arquidiócesis luego de que terminara un proceso judicial canónico. La causa se inició a partir de denuncias realizadas por dos personas adultas por “conductas impropias” de su ministerio.

El procedimiento fue ordenado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede y tramitado ante el Tribunal Interdiocesano de Buenos Aires. Como resultado, Seirutti recibió la pena de privación del oficio de obispo auxiliar y de otros cargos eclesiales.

La resolución también establece que durante cinco años no podrá recibir nombramientos formales ni asumir nuevos oficios dentro de la Iglesia.

Durante ese mismo período tendrá prohibido administrar el sacramento de la penitencia o reconciliación. Sin embargo, conserva la facultad de celebrar misa y administrar los demás sacramentos.

El Arzobispado de Córdoba, en un comunicado dirigido a la comunidad, indicó: “Ofrecemos nuestra cercanía y perdón a las personas afectadas, a la vez que renovamos el compromiso de continuar trabajando para que todas las acciones de nuestra Iglesia particular sean acordes con el Evangelio”. No trascendieron detalles sobre los hechos analizados en el proceso canónico ni sobre quiénes fueron las víctimas. LA NACION pudo saber que no existe una causa en la justicia ordinaria que investigue el caso, dado que no hubo denuncias ante esta instancia.

El arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi TIZIANA FABI - AFP

Seirutti había sido nombrado obispo titular de Bela y auxiliar de Córdoba en 2015 por el papa Francisco. Ese mismo año recibió la ordenación episcopal en la Catedral de Córdoba. Ocupó diferentes funciones vinculadas con la formación sacerdotal, la pastoral juvenil y vocacional, además de desempeñarse como párroco y vicario episcopal.

Cuando Ángel Rossi asumió como arzobispo de Córdoba, Seirutti quedó como vicario general. Ahora, con su apartamiento, Horacio Álvarez y Alejandro Musolino quedan como los obispos auxiliares de la arquidiócesis cordobesa.

Otra investigación en marcha

Hace dos semanas se conoció que otra investigación preliminar canónica está en marcha por los presuntos abusos denunciados en el jardín de infantes parroquial Margarita A. de Paz de Villa Carlos Paz contra el sacerdote Alejandro Nicola, quien era su director.

El trabajo que derivará en un informe para el Vaticano comenzó en julio pasado, más de un año después de que se presentara la primera denuncia penal vinculada con el caso.

El presbítero Daniel Juncos tiene a su cargo la tarea, mientras que el sacerdote Diego Díaz interviene como notario. El reporte que realicen se enviará al Dicasterio para la Doctrina de la Fe. La investigación eclesiástica es independiente de la que lleva adelante la Justicia de Córdoba.

Los encargados del trabajo señalaron que “la autoridad eclesiástica local tiene deberes de actuación, investigación, información y remisión de las actuaciones a Roma” frente a denuncias de esta naturaleza.

Condenado

A mediados de agosto, la Justicia condenó a tres años y cuatro meses al cura Patricio Cruz Viale, párroco de la congregación de Schöenstatt. El sacerdote fue encontrado responsable de abuso sexual ultrajante calificado por ser el autor representante de un ministerio de culto. Su defensa analizará los fundamentos antes de resolver si apela la sentencia de la Cámara Cuarta del Crimen.

Cruz Viale fue detenido en noviembre de 2024 por orden de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de Juan Ávila Echenique. La denunciante fue una mujer hoy de 48 años. Afirmó que el abuso se produjo en el despacho personal del cura imputado, después de una misa.

El sacerdote seguirá cumpliendo prisión domiciliaria; si bien estuvo detenido unos meses en la cárcel de Bouwer, al tiempo, por motivos de salud, le otorgaron el beneficio de continuar su detención en su domicilio.