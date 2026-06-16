El padre de Gaspi sostuvo que la muerte de su hijo en Río de Janeiro “fue un atentado”

Ricardo Héctor Prim, padre del youtube argentino Gaspi, se refirió este martes a la trágica muerte de su hijo y sostuvo que “no fue un accidente”. A través de sus redes sociales, compartió una serie de videos con teorías que apuntaban hacia un atentado.

Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, murió el domingo por la mañana cuando dos helicópteros chocaron entre sí y se estrellaron sobre una popular avenida de Río de Janeiro. Junto a él se encontraba el cantante estadounidense Oliver Tree, el realizador audiovisual Lucas Vignale y el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves.

El incidente, que ocurrió en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, sorprendió a los transeúntes en la zona, que vieron a los helicópteros caer sobre la avenida das Américas. La aeronave donde se encontraba Gaspi explotó cuando impactó contra el suelo.

Vista aérea del equipo de bomberos que trabajó en el siniestro de dos helicópteros en Río de Janeiro TERCIO TEIXEIRA - AFP

La tragedia conmocionó a los fanáticos del cantante y del youtuber. El padre de Gaspi se manifestó en sus redes sociales, donde despidió con dolor a su hijo, compartió fotos junto al youtuber durante su infancia y escribió: “Gaspi, te quiero siempre”.

La hipótesis

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que aseguró que no cree que el choque de helicópteros haya sido una accidente. “No se sabe si fue un accidente o un atentado. Yo no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, pero me hacen llegar muchos datos y yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado”, dijo en diálogo con Clarín.

Esto se replicó en sus posteos en redes sociales. Cerca de las 15.30, Ricardo Prim compartió una publicación del influencer Michelo.

“Oliver Tree y Gaspi: teoría incómoda tras el choque de helicópteros”, se titulaba ese posteo.

La foto de Ricardo Prim con su hijo, Gaspi Facebook

“¿Por qué murieron Oliver Tree y Gaspi? Porque se metieron con los poderosos", comenzaba el video.

Y proseguía: “Oliver Tree denunció públicamente a la élite norteamericana y renunció a su disquera para hablar con más libertad, sin filtros y de forma independiente. Gaspi se había acoplado para amplificarlo, y momentos después, sus helicópteros chocan en un suceso misterioso y casi imposible. No afirmo conspiración: planteo una teoría incómoda sobre hechos previos, posteriores y silencios tras su deceso”.

Luego compartió un video de otra usuaria, que reposteó un video del influencer Paul Aragorn, donde decía que Gaspi y Oliver Tree fueron “asesinados”.

“Kobe Bryant muere a los 44 en un accidente de helicóptero mientras le estaba haciendo un juicio a las farmacéuticas en Estados Unidos”, expuso Aragorn.

Gaspi y su padre en el último tiempo antes de su muerte Facebook

Y añadió: “Hace ocho semanas, Oliver Tree graba su mejor álbum en Atlantic Records. Gaspi destrabó la censura en Argentina, probablemente hizo la misión más importante del siglo XXI en Argentina y en Latinoamérica. Y bueno, ahí están”, comentó el influencer, aunque no brindó fuentes para sus afirmaciones.

La mayoría de las publicaciones del padre del youtuber buscaban recordarlo entre risas y buenos momentos de su infancia. Incluso compartió una imagen de ellos riéndose en la librería de su propiedad. También subió una foto de ambos haciendo muecas y divirtiéndose juntos.

Una imagen de padre e hijo en la infancia Facebook

La muerte de Gaspi conmovió a su comunidad de seguidores, que recordaron los mejores momentos que vivió en los últimos años. Muchos hicieron referencia a su paso por La Velada del Año 5, el evento organizado por el reconocido streamer Ibai Llanos.

Significó un hito para el joven creador, que trascendió la disciplina deportiva para convertirse en un momento de reconocimiento masivo y superación personal: se sometió a un riguroso régimen de entrenamiento, cambió sus hábitos y bajó cerca de 26 kilos tras un periodo de baja exposición mediática.

Aunque perdió en su enfrentamiento contra Perxitaa, fue ovacionado por el estadio, que reconoció su gran esfuerzo y crecimiento.