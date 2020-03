Los padres de Fernando Báez Sosa Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sanchez

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de marzo de 2020 • 12:10

Hoy no es un día cualquiera para los Báez Sosa. Fernando cumpliría 19 años, pero no habrá torta ni festejo en el parque, como le gustaba al joven asesinado en Villa Gesell por un grupo de rugbiers. "Voy a ir al cementerio a saludar a mi hijo", dijo su papá Silvino, minutos antes de partir hacia Chacarita. "No me gusta ir ahí. Creo que Fernando no está en ese lugar", reconoce el hombre, que intenta sostener a su mujer Graciela.

"Día a día es más duro. Y hoy en especial que Fernando no está con nosotros", contó. A esta hora de la mañana, Graciela estaría preparando la torta y los sándwiches para conmemorar un nuevo aniversario del natalicio del chico pero no, había partido hacia el cementerio a llevarle flores a su único hijo con su nuera. "A Fernando le gustaba ir a un parque a festejar su cumpleaños con sus amigos y compañeros", recordó el hombre.

"Hoy no podés festejar nada porque te robaron la oportunidad de todo. No puedo evitar sentirme enojada, y estoy con todo el derecho de estarlo. Porque en este momento solo siento odio", escribió esta madrugada Julieta Rossi, quien era la novia de Fernando, "el amor de su vida". En una extensa carta publicada en su cuenta de Twitter la joven describió el dolor que siente por la ausencia de su pareja.

Silvino Báez Sosa está preocupado por Julieta: "La chica es maravillosa. El amor de su vida no está y nos duele a nosotros lo que le pasa a ella. No sabemos ni cómo consolarla".